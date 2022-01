Mundo Criptomoeda TrumpCoin irrita família de Donald Trump

26 de janeiro de 2022

Assim como o Bitcoin, os desenvolvedores da criptomoeda são anônimos. Foto: Foto: Reprodução Assim como o Bitcoin, os desenvolvedores da criptomoeda são anônimos. (Foto: Reprodução) Foto: Foto: Reprodução

Embora a criptomoeda TrumpCoin exista desde 2016, foi apenas agora que a família do ex-presidente dos EUA descobriu que uma criptomoeda usa o sobrenome Trump. Na oportunidade, o filho de Donald Trump, Eric, afirmou que “ações legais serão tomadas”.

Com isso, vale lembrar que embora as memecoins tenham viralizado em 2021 com altas de moedas como Shiba Inu, elas sempre existiram. No Brasil, por exemplo, é possível encontrar a Dilma Coin e a Bolsonaro Coin.

Embora a fala de Eric Trump seja um tanto ríspida, é válido lembrar que muitos golpistas usam nomes de marcas e pessoas famosas para atrair vítimas, então é preciso tomar cuidado. Segundo seu anúncio no Bitcointalk, criada em 2017, o propósito da TrumpCoin é ser “um fundo global para apoiar patriotas”, ou seja, vai de encontro com o pensamento do ex-presidente norte-americano.

“Chegou ao nosso conhecimento que alguém está promovendo uma criptomoeda chamada TrumpCoin. Não autorizamos o uso e não somos afiliados a esse grupo”, disse o filho do ex-presidente. Como resposta, a equipe da TrumpCoin usou uma captura de tela de sua página onde destaca que a criptomoeda não possui nenhuma ligação com seu pai.

Anônimos

Embora sites como da TrumpCoin possam sofrer com decisões judiciais, precisando retirar informações do ar, é necessário notar que provavelmente a criptomoeda não pode ser parada já que seus desenvolvedores são anônimos. Esse é o caso do Bitcoin, pois, ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto e, atualmente, o projeto continua sendo desenvolvido por centenas de pessoas ao redor de todo mundo, algumas anônimas, outras não.

Por fim, Eric Trump também tem um ponto. Moedas que usam nomes de marcas famosas ou celebridades podem enganar pessoas que possuem pouco conhecimento.

Melania Trump

O lote de três itens colocados em leilão no início deste mês pela ex-primeira-dama dos Estados Unidos Melania Trump não atingiu a quantia desejada de 250 mil dólares para um lance inicial.

Os três itens eram um chapéu branco de abas largas personalizado usado por Donald Trump durante uma visita oficial à Casa Branca, uma aquarela do ex-presidente usando o chapéu e um token não fungível (NFT) da ilustração com uma animação.

Quando o leilão terminou, na noite desta quarta-feira (26), parecia ter havido apenas cinco lances totais nos itens, cada um em torno do valor mínimo de 1.800 tokens Solana, a criptomoeda selecionada por Trump como a única maneira de os compradores interessados ​​pagarem.

