Criptomoedas: bitcoin desaba 6,2% em sete dias

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2024

O bitcoin (BTC) desabou 6,2% em sete dias e o ether (ETH) derreteu 12,1% no mesmo período, com o início do pagamento da corretora Mt. Gox dos bitcoins roubados de seus clientes em um ataque hacker em 2014. A exchange deve devolver até US$ 9 bilhões em BTC, gerando uma forte pressão vendedora no mercado.

Nesta semana, o cenário macroeconômico pode voltar a fazer preço, com sabatina do presidente do Federal Reserve, o banco central americano, Jerome Powell, no Senado dos EUA, nesta terça (9), e a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) relativo a junho, na quinta (11).

Também no radar, analistas da Bloomberg disseram que os primeiros fundos negociados em bolsa (ETFs) à vista de ether podem começar a serem negociados nas Bolsas dos EUA nos próximos dias ou na próxima semana. No começo deste ano, a listagem de ETFs spot de bitcoin trouxe muita pressão compradora para o ativo, levando-o à sua máxima histórica acima dos US$ 73 mil.

No fim da tarde de sexta-feira (5), o bitcoin havia caído 3,4% em 24 horas, cotado a US$ 56.440, e o ether, moeda digital da rede Ethereum, teve queda de 5,8%, a US$ 2.973, conforme dados do CoinGecko. O valor de mercado somado de todas as criptomoedas do mundo é de US$ 2,17 trilhões. Em reais, o bitcoin apresenta desvalorização de 3,83% a R$ 311.201, enquanto o ether recua 5,91%, a R$ 16.468, de acordo com valores fornecidos pelo MB.

Entre as altcoins (as criptomoedas que não são o bitcoin), a solana (SOL) tem alta de 0,2%, a US$ 134,97, o BNB (token da Binance Smart Chain) despenca 5,9%, a US$ 495,57, e a avalanche (AVAX) tem baixa de 1,2%, a US$ 25,15.

Leve alta

No fim da manhã desta segunda (8), o BTC operava em leve alta, dando uma pausa nas quedas que tomaram conta da criptomoeda ao longo de toda a semana passada.

Perto das 10h30min, o bitcoin havia subido 0,6% em 24 horas, cotado a US$ 57.270, e o ether, moeda digital da rede Ethereum, tinha alta de 2,7%, a US$ 3.056.

