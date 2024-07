No documento, o presidente norte-americano afirmou ainda que os membros do Partido Democrata têm o dever de derrotar o candidato republicano, Donald Trump.

A pressão para que Biden, de 81 anos, desista de concorrer começaram na semana passada, após o mau desempenho do presidente no primeiro debate eleitoral, realizado pela CNN em Atlanta. O democrata, que se mostrou confuso, hesitante e pouco reativo durante praticamente todo o enfrentamento, admitiu não ter ido bem, mas vem insistindo que tem capacidade para seguir na disputa.

Também nesta segunda, o presidente deu uma entrevista à rede de TV norte-americana NBC na qual criticou democratas que pediram sua desistência.

Ele disse estar ficando “frustrado com as elites no Partido Democrata” e desafiou deputados que pedem sua desistência a enfrentá-lo na convenção da sigla, que ocorrerá em agosto.

É na convenção do partido que o presidente será formalmente confirmado como candidato democrata.

“Não me importa o que esses grandes nomes (do partido) pensam”, disse Biden.

Trump debocha

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse no sábado (6) que acha que o presidente Joe Biden deve seguir com sua campanha presidencial em meio a apelos de alguns democratas para que Biden desista.

“O desonesto Joe Biden deve ignorar seus muitos críticos e seguir em frente, com entusiasmo e força, com sua campanha poderosa e de longo alcance”, escreveu Trump em um post sarcástico no Truth Social.

Trump zombou de Biden e fez várias reivindicações infundadas sobre as políticas do presidente e chamou a campanha de Biden de “Destruição Americana.”

“Ele deve ser afiado, preciso e enérgico, assim como ele estava no Debate, na venda de suas políticas de Fronteiras Abertas [onde milhões de pessoas, incluindo números terroristas, são autorizados a entrar em nosso país, de prisões e instituições mentais, totalmente sem controle e sem veto!], para acabar com a Previdência Social, Homens jogando em esportes femininos, altos impostos, altas taxas de juros, incentivando militares, inflação incontrolável, crime recorde, apenas veículos elétricos, subserviência à China e outros países, guerras intermináveis, colocando a América por último, perdendo nosso padrão baseado em dólares e muito mais. Sim, Joe Dorminhoco deve continuar sua campanha de Destruição Americana e, FAÇA CHINA GRANDE NOVAMENTE!”

O post de Trump vem quando ele e seus aliados estão tentando determinar o que o democrata seria realmente para a campanha de Trump, e alguns republicanos acreditam que o caminho de volta para a Casa Branca provavelmente seria mais fácil com Biden no topo da lista.

“O caos é nosso amigo”, disse uma pessoa próxima a Trump. Como disse um pesquisador republicano, Trump “prefere ir com o diabo que ele conhece do que o diabo que ele não conhece.”