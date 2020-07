Dicas de O Sul Cris Pereira se apresenta na Claq Plateia Conectada neste sábado

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Humorista interpreta o personagem Gaudêncio em um show interativo. Foto: Emmanuel Denaui/Divulgação Humorista interpreta o personagem Gaudêncio em um show interativo. (Foto: Emmanuel Denaui/Divulgação) Foto: Emmanuel Denaui/Divulgação

Cris Pereira retorna ao palco do Poa Comedy Club para apresentar um dos seus personagens mais famosos, o bagual Gaudêncio. O evento acontece neste sábado, dia 25 de julho, a partir das 21h, e deve contar com algumas participações surpresas de celebridades do tradicionalismo gaúcho.

Utilizando a tecnologia da Claq Plateia Conectada, Gaudêncio apresenta um show interativo com o público que participa através de um telão de alta definição posicionado em frente ao palco. “O show apresentado na Claq é diferente de qualquer outro, porque ele é totalmente interativo. Embora eu tenha a base de um roteiro preparo, ele vai mudando a cada interação com as pessoas, surgindo novos causos. O improviso é constante. Por isso nenhuma apresentação será igual a outra. Cada espetáculo apresentado na Claq é único”, explica Cris Pereira.

A Claq é uma plateia online conectada via streaming. No painel dela é possível conectar um número infinito de pessoas, tecnologia que a difere de qualquer outra plataforma disponível no mercado. Para a apresentação do Gaudêncio, será limitado o número de pessoas no painel que formará a plateia que participará ativamente do show. A conexão ao painel interativo será aleatória.

A Claq Plateia Conectada surgiu da necessidade de se adequar ao novo normal nesse momento de pandemia. Criada inicialmente para transmitir, com interação do público, os eventos do Poa Comedy Club, a tecnologia também estreou nos estádios de futebol, proporcionando uma ação inédita no País: a presença da torcida de forma virtual. O jogo de estreia aconteceu no início deste mês, no jogo da Chapecoense contra o Avaí.

Os links de acesso estão disponíveis para compra no site da Claq pelo valor único de R$ 10,00.

