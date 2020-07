Dicas de O Sul Webinar aborda o futuro da cidade na era das redes 5G

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O evento reunirá representantes das principais organizações de telecom no Brasil. Foto: Jefferson Bernardes/PMPA O evento reunirá representantes das principais organizações de telecom no Brasil. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

Os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento das redes 5G serão o foco do webinar “Inovação e Planejamento Urbano: o Futuro da Cidade na Era 5G”, que ocorre nesta sexta-feira (24), às 14h, com transmissão aberta página da Prefeitura de Porto Alegre no Facebook. Realizado pela Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), o evento reunirá representantes das principais organizações de telecom no Brasil, com a participação do prefeito Nelson Marchezan Júnior e do secretário titular da Smams, Germano Bremm. A mediação será feita pelo jornalista Samuel Possebon, diretor do portal especializado Teletime.

Segundo o prefeito Nelson Marchezan Júnior, a chegada das redes 5G tende a modificar não só o cotidiano das pessoas, mas também a dinâmica de desenvolvimento da cidade. “A discussão vai muito além da questão da velocidade de transmissão de dados. Tem a ver com as normas de licenciamento, a forma como as empresas estruturam suas redes e seu impacto no espaço urbano”, aponta.

Em dezembro de 2018, Marchezan sancionou a Lei Municipal nº 838, mais conhecida como a “Lei das Antenas”. Regulamentada em março de 2019, a lei modernizou os processos de licenciamento e instalação das chamadas Estações Transmissoras de Radiocomunicação, ou ETRs. O objetivo foi permitir a expansão da cobertura, com melhoria da qualidade dos sinais de telefonia e internet móvel. Desde então, Porto Alegre vem sendo reconhecida como referência no segmento. Em maio de 2019, foi a Capital melhor colocada e que ganhou mais posições no “Ranking das Cidades Amigas da Internet”, realizado pela Associação Brasileira de Telecomunicações – Telebrasil.

Para o secretário Germano Bremm, a qualificação do processos de licenciamento tem sido um compromisso permanente da gestão municipal. “Nosso grande desafio é garantir que os empreendedores tenham melhores condições de executar seus projetos sem comprometer o equilíbrio ambiental e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade. Nesse sentido, a regulamentação das antenas em Porto Alegre serve de referência para todo o país e certamente favorece a consolidação das redes 5G”, diz.

Participações previstas

Além do prefeito e do secretário do Meio Ambiente estão previstas as participações de Carlos Lauria, diretor de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da Hauwei; Francisco Giacomini, vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm; Márcia Ogawa, líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da Deloitte; Ricardo Dieckmann, diretor de Infraestrutura do SindiTelebrasil (Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal); Tiago Machado, diretor de Relações Governamentais da Ericsson; Vinicius Caram, superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel; Wilson Cardoso, diretor de Tecnologia para a América Latina da Nokia Networks.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul