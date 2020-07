Porto Alegre Capital amplia capacidade de testagem para novo coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Serão mais 500 exames RT-PCR ofertados, aumentando para 1,6 mil a possibilidade de testagem diariamente na Capital. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Serão mais 500 exames RT-PCR ofertados, aumentando para 1,6 mil a possibilidade de testagem diariamente na Capital. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Porto Alegre amplia a capacidade de testagem para o novo coronavírus em mais 500 exames RT-PCR diários a partir desta quinta-feira (23), na rede de atendimento do SUS (Sistema Único de Saúde). Com o acréscimo, a prefeitura terá condições de aplicar até 1,6 mil testes diariamente. Considerado “padrão-ouro”, o RT-PCR detecta a presença do vírus nos primeiros sete dias de aparecimento dos sintomas.

A ampliação é feita a partir de convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Fundação de Apoio da UFRGS. O contrato para a realização de até 160 exames diários, no valor de R$ 4,32 milhões pagos com recursos do Fundo Municipal de Saúde, foi publicado na edição desta quarta-feira (22), do Diário Oficial de Porto Alegre. Os demais 340 testes diários serão viabilizados por termo aditivo. Os exames serão realizados pelo ICBS (Instituto de Ciências Básicas da Saúde), ligado ao Lacen (Laboratório Central do Estado).

“Iniciamos nossa estratégia de testagem com a coleta domiciliar de casos importados. Fomos ampliando este rastreamento e neste mês todos os sintomáticos testados positivamente terão co-habitantes e colegas de trabalho testados também. Somos referência neste tema no Brasil”, disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Ao identificar sintomas de Covid-19, como dor de garganta, febre e tosse, usuários do SUS devem procurar a unidade de saúde de referência ou tendas (ver a relação abaixo) para encaminhar a coleta do exame RT-PCR. Desde o início da pandemia, a prefeitura tem ampliado gradativamente a testagem da população. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, entre 8 e 15 de junho, 604 pessoas foram testadas. O número saltou para 1.839 entre os dias 29 de junho e 5 de julho. “A intenção é interromper a cadeia de transmissão do vírus na cidade”, afirma o secretário-adjunto Natan Katz.

Reservados inicialmente a pessoas hospitalizadas e profissionais de saúde, os testes passaram a ser aplicados em grupos acima de 60 anos, profissionais das forças de segurança e idosos de residenciais geriátricos. A ampliação para todas as pessoas com sintomas teve início em 6 de maio e, em 15 de julho, para familiares de sintomáticos confirmados (no último caso, testes rápidos de sangue para identificar a presença do vírus).

Tendas da atenção primária:

Unidade de Saúde Diretor Pestana – Rua Dona Teodora, 1016 – Humaitá (das 8h às 20h);

Unidade de Saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Agronomia (das 8h às 20h);

Unidade de Saúde 1º de Maio – Av. Professor Oscar Pereira, 6199 – Cascata (das 8h às 20h);

Unidade de Saúde Cristal – Rua Cruzeiro do Sul, 2702 (das 7h às 19h);

Unidade de Saúde Paulo Viaro – Estrada do Lami, 4488 (das 8h às 17h);

Unidade de Saúde Moradas da Hípica – Rua Geraldo Link, 235 (das 7h às 19h).

