Esporte Gauchão 2020 volta nesta quarta-feira com Ypiranga x Esportivo e Grenal

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Ypiranga e Esportivo entram em campo na Arena Alviazu, e o clássico Gre-Nal no Estádio Centenário. Foto: Max Peixoto/FGF Ypiranga e Esportivo entram em campo na Arena Alviazu, e o clássico Gre-Nal no Estádio Centenário. (Foto: Max Peixoto/FGF) Foto: Max Peixoto/FGF

Após mais de quatro meses de suspensão, o Gauchão 2020 está de volta. Duas partidas abrem a 4ª rodada da Taça Francisco Novelletto Neto. A partir das 15h, Ypiranga e Esportivo estarão em campo, na Arena Alviazul, no duelo que marcará a retomada do campeonato estadual. E, às 21h30, as emoções ficarão por conta do clássico Grenal que será disputado no Estádio Centenário.

O retorno da competição foi aprovado depois da apresentação de um protocolo rígido de segurança, pautado pelos cuidados sanitários e pela preservação do bem-estar de todos os envolvidos na competição.

Na quinta-feira (23), serão realizados mais três confrontos. Pela manhã, o Juventude receberá o Caxias no Alfredo Jaconi. Às 15h, Novo Hamburgo e Aimoré medirão forças na Arena Alvizul. E, às 19h, São Luiz e São José se enfrentarão na Montanha dos Vinhedos.

O clássico entre Pelotas e Brasil foi adiado e será remarcado pela Federação.

Resultado de testes da arbitragem para Covid-19

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) informou nesta quarta que após a realização dos exames de diagnóstico molecular (RT-PCR) para Covid-19 em árbitros e assistentes foi detectado um caso positivo.

O profissional está assintomático, não ingressou na concentração e está cumprindo isolamento. Todas as demais amostras coletadas apresentaram resultado negativo para o novo coronavírus.

A FGF reafirma o compromisso permanente com os protocolos de segurança, pautados pelos cuidados sanitários e pela preservação do bem-estar de todos os envolvidos no Gauchão 2020.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte