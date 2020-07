Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem mais de 53 mil casos de coronavírus e quase 1,4 mil mortes

Taxa de ocupação de leitos de UTI no RS é de 78,3%.

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (22) 3.258 novos casos da Covid-19. Foram confirmados mais 48 óbitos, ocorridos entre desde 13 de julho. O total de casos confirmados é de 53.073 e o de óbitos 1.397. O número de recuperados chegou a 44.721 (84% dos casos).

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

– Alegrete (homem, 25 anos)

– Alvorada (homem, 73 anos)

– Arroio dos Ratos (homem, 74 anos)

– Bento Gonçalves (homem, 24 anos)

– Bento Gonçalves (mulher, 86 anos)

– Bento Gonçalves (homem, 76 anos)

– Bento Gonçalves (homem, 52 anos)

– Cachoeirinha (homem, 47 anos)

– Campo Bom (homem, 80 anos)

– Canela (homem, 72 anos)

– Canoas (homem, 45 anos)

– Canoas (homem, 79 anos)

– Canoas (homem, 84 anos)

– Carazinho (mulher, 76 anos)

– Caxias do Sul (mulher, 85 anos)

– Estância Velha (homem, 74 anos)

– Gravataí (homem, 77 anos)

– Gravataí (homem, 75 anos)

– Gravataí (homem, 45 anos)

– Guaíba (mulher, 71 anos)

– Guaíba (homem, 49 anos)

– Imbé (homem, 56 anos)

– Monte Belo do Sul (homem, 75 anos)

– Passo Fundo(homem, 26 anos)

– Pelotas (homem, 86 anos)

– Porto Alegre (homem, 85 anos)

– Porto Alegre (homem, 34 anos)

– Porto Alegre (homem, 77 anos)

– Porto Alegre (homem, 66 anos)

– Porto Alegre (homem, 85 anos)

– Porto Alegre (homem, 77 anos)

– Porto Alegre (homem, 48 anos)

– Porto Alegre (homem, 75 anos)

– Porto Alegre (homem, 85 anos)

– Rio Grande (homem, 90 anos)

– Rio Grande (homem, 87 anos)

– Rio Grande (homem, 61 anos)

– Rio Grande (homem, 69 anos)

– Rio Grande (homem, 61 anos)

– Rio Pardo (mulher, 79 anos)

– Santa Maria (mulher, 69 anos)

– Santo Ângelo (homem, 59 anos)

– Santo Antônio da Patrulha (mulher, 52 anos)

– Sapucaia do Sul (homem, 40 anos)

– Sapucaia do Sul (homem, 62 anos)

– Sapucaia do Sul (homem, 61 anos)

– Taquara (homem, 81 anos)

– Viamão (homem, 28 anos)

Os novos casos confirmados para o novo coronavírus são de pacientes que residem nos seguintes municípios:

Água Santa – 2

Ajuricaba – 1

Alecrim – 1

Alegrete – 25

Alegria – 1

Alpestre – 2

Alto Feliz – 1

Alvorada – 100

Ametista do Sul – 3

Anta Gorda – 2

Antônio Prado – 10

Araricá – 4

Aratiba – 3

Arroio do Meio – 8

Arroio do Sal – 3

Arroio dos Ratos – 7

Áurea – 2

Bagé – 2

Barão de Cotegipe – 1

Barão do Triunfo – 1

Barra do Guarita – 1

Barra do Quaraí – 1

Barra do Ribeiro – 4

Barra Funda – 2

Benjamin Constant do Sul – 2

Bento Gonçalves – 128

Boa Vista do Cadeado – 1

Boa Vista do Incra – 1

Bom Jesus – 2

Bom Princípio – 10

Bom Progresso – 2

Bom Retiro do Sul – 8

Bozano – 1

Butiá – 17

Caçapava do Sul – 8

Cacequi – 3

Cachoeira do Sul – 26

Cachoeirinha – 114

Cacique Doble – 2

Caiçara – 1

Camaquã – 14

Cambará do Sul – 7

Campestre da Serra – 3

Campinas do Sul – 3

Campo Bom – 60

Campo Novo – 1

Candelária – 2

Candiota – 4

Canela – 6

Canguçu – 2

Canoas – 65

Capão da Canoa – 6

Capivari do Sul – 1

Carazinho – 28

Carlos Barbosa – 7

Casca – 2

Catuípe – 2

Caxias do Sul – 162

Chapada – 2

Charqueadas – 28

Chiapetta – 1

Ciríaco – 1

Colinas – 4

Constantina – 1

Cotiporã – 2

Coxilha – 4

Crissiumal – 2

Cruz Alta – 50

Cruzeiro do Sul – 1

Derrubadas – 1

Dois Irmãos – 17

Dom Feliciano – 2

Dom Pedrito – 1

Doutor Ricardo – 1

Encantado – 19

Encruzilhada do Sul – 7

Erebango – 1

Erechim – 43

Esperança do Sul – 4

Espumoso – 2

Estância Velha – 9

Esteio – 38

Estrela – 15

Farroupilha – 20

Fazenda Vilanova – 6

Feliz – 4

Flores da Cunha – 16

Fontoura Xavier – 3

Frederico Westphalen – 19

Garibaldi – 14

General Câmara – 8

Getúlio Vargas – 4

Giruá – 4

Glorinha – 2

Gramado – 13

Gravataí – 60

Guaíba – 12

Guaporé – 8

Guarani das Missões – 1

Harmonia – 2

Horizontina – 1

Humaitá – 4

Ibiaçá – 6

Ibiraiaras – 3

Ibirapuitã – 2

Ibirubá – 1

Igrejinha – 13

Ijuí – 14

Imbé – 2

Imigrante – 2

Independência – 3

Itaqui – 1

Ivoti – 15

Jacutinga – 8

Jaguarão – 5

Jaguari – 1

Júlio de Castilhos – 1

Lagoa Vermelha – 2

Lajeado – 45

Liberato Salzano – 3

Lindolfo Collor – 5

Machadinho – 11

Marau – 96

Marques de Souza – 4

Mato Castelhano – 2

Mato Leitão – 1

Maximiliano de Almeida – 5

Minas do Leão – 3

Miraguaí – 4

Montauri – 1

Monte Belo do Sul – 2

Montenegro – 8

Mostardas – 2

Muçum – 5

Não-Me-Toque – 1

Nonoai – 9

Nova Alvorada – 12

Nova Araçá – 1

Nova Bassano – 7

Nova Hartz – 10

Nova Palma – 2

Nova Petrópolis – 4

Nova Prata – 10

Nova Santa Rita – 15

Novo Hamburgo – 229

Osório – 10

Palmeira das Missões – 15

Palmitinho – 3

Panambi – 3

Paraí – 2

Parobé – 54

Passo Fundo – 144

Pejuçara – 2

Pelotas – 48

Pinheirinho do Vale – 3

Pinheiro Machado – 2

Pinto Bandeira – 1

Planalto – 2

Poço das Antas – 1

Ponte Preta – 1

Portão – 10

Porto Alegre – 120

Pouso Novo – 1

Protásio Alves – 2

Quaraí – 1

Redentora – 13

Restinga Seca – 1

Rio Grande – 5

Rio Pardo – 20

Roca Sales – 1

Rodeio Bonito – 1

Rolante – 15

Ronda Alta – 7

Rondinha – 3

Sagrada Família – 1

Saldanha Marinho – 1

Sananduva – 8

Santa Bárbara do Sul – 3

Santa Cecília do Sul – 3

Santa Cruz do Sul – 14

Santa Maria – 67

Santa Rosa – 49

Santa Tereza – 1

Santa Vitória do Palmar – 3

Sant’Ana do Livramento – 12

Santiago – 6

Santo Ângelo – 10

Santo Antônio da Patrulha – 4

Santo Antônio das Missões – 2

Santo Antônio do Planalto – 4

Santo Augusto – 3

Santo Cristo – 4

São Borja – 16

São Domingos do Sul – 4

São Francisco de Assis – 7

São Francisco de Paula – 5

São Gabriel – 24

São Jerônimo – 4

São Jorge – 2

São José do Herval – 4

São José do Hortêncio – 1

São José do Norte – 1

São Leopoldo – 121

São Lourenço do Sul – 1

São Luiz Gonzaga – 2

São Marcos – 1

São Martinho da Serra – 1

São Pedro das Missões – 1

São Sebastião do Caí – 22

São Sepé – 1

Sapiranga – 104

Sapucaia do Sul – 50

Sarandi – 19

Seberi – 4

Sertão – 1

Sertão Santana – 12

Soledade – 8

Tabaí – 5

Tapejara – 9

Tapes – 1

Taquara – 6

Taquari – 15

Taquaruçu do Sul – 7

Tenente Portela – 2

Teutônia – 2

Tiradentes do Sul – 5

Torres – 12

Tramandaí – 12

Três Cachoeiras – 12

Três Coroas – 10

Três de Maio – 3

Três Forquilhas – 2

Três Palmeiras – 3

Três Passos – 48

Triunfo – 22

Tupanciretã – 3

Tuparendi – 2

Uruguaiana – 9

Vacaria – 9

Vale Real – 6

Vanini – 1

Venâncio Aires – 11

Veranópolis – 1

Viamão – 4

Vicente Dutra – 1

Victor Graeff – 3

Vila Maria – 3

Westfalia – 2

Xangri-lá – 4

A atualização teve ainda 25 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

