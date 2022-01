Mundo Crise da Ucrânia: China se alinha à Rússia e pressiona os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Em novembro do ano passado, os presidentes de China, Xi Jinping, e dos EUA, Joe Biden, tiveram uma reunião por videoconferência, na qual realçaram divergências, mas prometeram evitar conflitos. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio a tensões e ao temor de uma guerra na Europa Oriental, a China se posicionou pela primeira vez na crise entre Rússia e Otan na Ucrânia com uma mensagem favorável às demandas de Moscou. O governo chinês instou os Estados Unidos a “levarem a sério” as preocupações de segurança do Kremlin, e acusou os dois lados de terem uma “mentalidade de Guerra Fria”.

A mensagem foi transmitida em um telefonema entre os chefes das diplomacias da China, Wang Yi, e dos Estados Unidos, Antony Blinken. A ligação, a poucos dias da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, abordou principalmente a crise na Ucrânia, onde a presença de dezenas de milhares de militares russos na fronteira provocam o temor de uma invasão.

“As razoáveis preocupações de segurança da Rússia devem ser levadas a sério e resolvidas”, declarou Wang a Blinken, de acordo com o comunicado divulgado pela Chancelaria chinesa após a ligação. “A segurança regional não pode ser garantida pelo fortalecimento ou, inclusive, a expansão dos blocos militares”, completou, em referência à expansão da Otan para o Leste europeu, principal motivo das queixas da Rússia.

O gigante asiático, que compartilha mais de 4 mil quilômetros de fronteira com a Rússia, havia se abstido tomar partido publicamente na disputa entre Moscou e as potências ocidentais até o momento.

Segundo o comunicado, Wang também disse que “todas as partes deveriam abandonar completamente a mentalidade da Guerra Fria e formar um mecanismo de segurança europeu equilibrado, efetivo e sustentável por meio de negociações”.

Além disso, o chanceler chinês também exigiu a Blinken que Washington “pare de interferir” nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim e “pare de brincar com o fogo” na questão de Taiwan, cuja autonomia é apoiada pelos EUA, embora Pequim tenha como meta sua reunificação ao território chinês.

O Kremlin nega ter intenções hostis e justifica a mobilização de seu Exército pela preocupação com sua segurança ante a expansão da Otan para antigas zonas de influência soviética. Moscou considera a Ucrânia uma proteção estratégica frente a possíveis ameaças do Ocidente.

O governo de Pequim, assim como Moscou, reclama do tratamento recebido dos Estados Unidos. Pequim acusa Washington de promover uma rivalidade sistêmica por se sentir ameaçada perante o crescimento econômico chinês. Sanções contra China e Rússia também aproximaram os dois Estados.

Além disso, há paralelos entre a relação da Rússia com a Ucrânia e a da China com Taiwan. Pequim não descarta uma ação militar para reaver o controle da ilha que hoje tem um governo autônomo, assim como Moscou lamenta que a Ucrânia tenha se aproximado do Ocidente. Os EUA, por seu lado, querem evitar que a China controle o estreito vital para a navegação que a separa da ilha, o que ameaçaria a supremacia militar americana no Pacífico.

Em novembro do ano passado, os presidentes de China, Xi Jinping, e dos EUA, Joe Biden, tiveram uma reunião por videoconferência, na qual realçaram divergências, mas prometeram evitar conflitos. Segundo o comunicado, Wang reclamou dos EUA “não mudarem suas políticas” após a reunião.

“As relações continuam enfrentando novas turbulências dois meses após a reunião”, disse o texto. “Biden nos garantiu que os EUA não buscam uma nova guerra fria, que não buscam mudar a China, que não procuram formar alianças para se opor à China e não apoiam a ‘independência’ de Taiwan. Uma mensagem diferente e positiva em relação ao governo anterior. Mas o que o mundo vê agora é que o tom não condiz com os fatos”, disse o diplomata, segundo o informe.

Na quarta-feira, 26, Washington disse esperar um possível ataque russo para “meados de fevereiro”. A número dois da diplomacia americana, Wendy Sherman, afirmou que a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em 4 de fevereiro, pode influenciar o calendário de Putin, para evitar ofender Xi durante este grande evento para a China.

“Tudo indica que [Putin] vai usar força militar em algum momento, talvez entre agora e meados de fevereiro”, disse Sherman.

A informação de Sherman reiterava uma notícia da Bloomberg desta semana, que informava que Xi poderia ter pedido a seu homólogo russo que não atrapalhasse a visibilidade da Olimpíada com uma ofensiva militar na Ucrânia. A China chamou a notícia de “farsa” e “provocação”.

Putin deve comparecer à abertura dos Jogos, tornando-se um dos primeiros líderes internacionais a encontrar-se com Xi desde o começo da pandemia de coronavírus.

Segundo o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, no telefonema com Wang, Blinken advertiu para os “os riscos econômicos e de segurança global” que uma agressão da Rússia à Ucrânia representaria, e concordou que a redução de tensões e a diplomacia são a maneira responsável de proceder.

Os Estados Unidos entregaram uma resposta por escrito a uma série de demandas feita pela Rússia para tirar as forças da Ucrânia na quarta. Moscou disse que “não tem motivos para ter otimismo”, mas vai analisar as propostas americanas. As informações são dos jornais O Estado de S. Paulo, The New York Times e The Washington Post.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo