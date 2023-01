Geral Crise nas Lojas Americanas faz Fundo do Nubank sofrer debandada de 178 mil investidores

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fachada da sede da fintech Nubank, em São Paulo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O fundo de renda fixa do Nubank não perdeu só dinheiro com a Americanas. Em menos de uma semana, debandaram do Nu Reserva Imediata 178,4 mil cotistas – muito mais do que a maioria dos fundos brasileiros pode ostentar como seu total de investidores.

Eles fugiram após depararem com uma rentabilidade negativa de 0,75% em um único dia, causada pela presença de títulos de dívida da Americanas na carteira. Como o fundo era apresentado aos clientes como opção para “reserva de emergência”, muita gente se assustou ao ver que parte dos seus lucros tinha evaporado do dia pra noite.

Mas o fundo tem agora 1,1 milhão de cotistas, continuando a ser, provavelmente, o maior veículo de renda fixa do Brasil por esse parâmetro.

Entre os dias 16 e 19 (dado mais recente disponível) deste mês, o veículo registrou resgates de R$ 793,6 milhões, contra aportes (isto é, dinheiro novo) de apenas R$ 265,1 milhões. O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 2,5 bilhões para pouco mais de R$ 2 bilhões no período, resultado dos resgates e das perdas com a Americanas.

Primeiro, a Nu Asset Management, gestora de fundos do Nubank, afirmou em nota que “o fundo Nu Reserva Imediata se encontra em posição de solidez financeira, com percentual relevante em ativos de altíssima liquidez para absorver impactos como o de evento específico que afetou centenas de fundos de investimentos na semana passada.”

“O Nu Reserva Imediata já mostra recuperação, com valor positivo das cotas registrado na data de hoje (23/01). Reafirmamos que este fundo segue trajetória de rentabilidade de longo prazo, apoiada em estratégia de diversificação de ativos”, acrescentou.

Mais tarde, o Nubank enviou outra nota, desta vez classificando o texto de “panorama enviesado”, “focando apenas em um fundo”, que ignora “estudos mais completos já disponíveis no mercado, que calculam resgates de R$7,5 bilhões em centenas de fundos de investimento de um conjunto de gestoras.”

Com investimento a partir de R$ 1, o fundo se diz indicado a “quem quer construir uma reserva de emergência com segurança e também não abre mão de um retorno melhor do que o da poupança e da taxa CDI no longo prazo.” Só que, para bater o CDI, o Reserva Imediata acaba precisando ir além da estratégia de um fundo DI tradicional e expõe mais de 20% da carteira a títulos corporativos. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/crise-nas-lojas-americanas-faz-fundo-do-nubank-sofrer-debandada-de-178-mil-investidores/