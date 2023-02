Mundo Crise dos óvnis indica novo patamar da Guerra Fria entre China e Estados Unidos

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Desconfiança que sempre permeou as relações entre os países está se transformando em uma disputa entre dois poderes Desconfiança que sempre permeou as relações entre os países está se transformando em uma disputa entre dois poderes. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O balão chinês que sobrevoou o território americano por três dias antes de ser abatido no dia 4 deste mês – e os outros dispositivos derrubados nos dias seguintes – são prova da crescente indisposição diplomática entre os Estados Unidos (EUA) e a China. A desconfiança que sempre permeou as relações entre os países está se transformando em uma disputa entre dois poderes com cada um certo de que o outro está empenhado em frustrar as ambições e interesses do rival.

O Departamento de Defesa dos EUA confirmou na semana passada que o balão espião chinês que foi derrubado na costa da Carolina do Sul no início de fevereiro deveria originalmente conduzir vigilância sobre as bases militares dos EUA em Guam e no Havaí, mas os ventos o desviaram do curso para o Alasca, Canadá, e finalmente para os Estados Unidos.

Pequim

Os ataques verbais que vieram depois incomodaram Pequim. Na segunda-feira, o Ministro das Relações Exteriores da China alegou que os EUA teriam enviado pelo menos 10 balões não autorizados que invadiram o espaço aéreo chinês desde o ano passado. “Os EUA deveriam primeiro pensar nas próprias ações”, disse Wang Wenbin, porta-voz do ministério.

Analistas e autoridades americanas temem que o episódio leve cada vez mais desconfiança em um relacionamento já tenso – ou até mesmo a um conflito armado. “Quando a opinião pública de que o outro país é um inimigo se solidifica, se torna cada vez mais difícil para os líderes suavizarem suas posições e estabilizar as relações”, disse Yuen Yuen Ang, estudiosa da China na Universidade Johns Hopkins.

Novo programa

Pequim pode estar desenvolvendo um programa para complementar sua coleta de inteligência por satélites, dizem autoridades americanas. “Eles têm 260 satélites de inteligência em órbita”, afirmou John Culver, ex-analista de inteligência dos EUA na China.“(O novo programa) pode aumentar essa capacidade.”

Analistas alertam para o fato de as atuais linhas de comunicação entre militares americanos e seus colegas chineses serem pouco confiáveis. Chamadas de alto escalão em momentos de tensão ficaram sem resposta no passado recente. Além da desconfiança privada, ambos os países são sensíveis à opinião pública.

Tudo isso forma um quadro pouco promissor para uma trégua. “Nesse contexto, é difícil ver como em uma potencial crise envolvendo Taiwan os dois lados poderiam encontrar espaço para um recuo”, escreveu David Sacks, do Council on Foreign Relations. Para Lyle Morris, pesquisador sênior do Asia Society Policy Institute, o ambiente é de “hostilidade e desconfiança”. “As coisas podem começar a piorar rapidamente.”

No sábado (18), o secretário de Estado, Antony Blinken, e o principal diplomata da China, Wang Yi, se reuniram na Conferência anual de Segurança de Munique, no primeiro encontro cara a cara das duas potências desde a derrubaram do balão. Não houve nenhuma declaração conjunta nem e os dois diplomatas continuaram criticando as ações dos dois países no incidente.

Economia

Seja qual for a profundidade das tensões políticas, os números da economia apontam para uma realidade diferente. O comércio bilateral alcançou um recorde de US$ 690 bilhões em 2022.

“É clara a necessidade de ambas as potências colaborarem. Mas o estado das relações é tão desanimador que o verdadeiro teste será evitar uma catástrofe”, escreveu Jude Blanchette, especialista em China do Center for Strategic and International Studies, em Washington.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/crise-ovnis-guerra-fria-china-eua/

Crise dos óvnis indica novo patamar da Guerra Fria entre China e Estados Unidos