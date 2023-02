Brasil Imperatriz Leopoldinense é a campeã do carnaval 2023 do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

A vitória, 22 anos depois da última conquista, veio com uma divertida fábula sobre Lampião, o Rei do Cangaço Foto: Riotur/Divulgação A vitória, 22 anos depois da última conquista, veio com uma divertida fábula sobre Lampião, o Rei do Cangaço. (Foto: Riotur/Divulgação) Foto: Riotur/Divulgação

A Imperatriz Leopoldinense é a grande campeã do carnaval 2023 no Rio de Janeiro. A Verde e Branca de Ramos chegou ao nono título da história apenas um ano depois de regressar ao Grupo Especial — em 2019, foi rebaixada para a Série Ouro, conquistou em 2020 o acesso e reestreou na elite em 2022, quando ficou em 10º lugar.

A vitória, 22 anos depois da última conquista, veio com uma divertida fábula sobre Lampião, o Rei do Cangaço. Leandro Vieira, que conquistou seu terceiro campeonato no Grupo Especial, retratou a vida e a morte do jagunço, barrado no inferno e no céu, à luz da cultura do cordel e num Nordeste multicolorido.

O desfile da Imperatriz contou com 3 mil componentes divididos em 24 alas, com cinco carros e dois tripés.

O desfile

O cordel deu as caras logo na comissão de frente.

No abre-alas, Lampião aparecia em seu cavalo sobre uma reprodução colorida do Sertão, com bois, cactos e grandes crânios bovinos. Como destaque, Matheus Nachtergaele e Regina Casé como Lampião e Maria Bonita.

Nas primeiras alas, a escola costurou a vida de Lampião e seu bando com cultura popular nordestina da época, com beatos, repentistas, cordelistas, carpideiras e mamulengueiros.

As desventuras do cangaceiro, pelo menos em vida, já terminaram no segundo carro. Não menos colorida que a primeira, a alegoria mostrava a morte do bando pela polícia.

Desse momento em diante, a Imperatriz assumiu um tom vermelho pra narrar a jornada de Lampião ao inferno.

Lá, o próprio Cramulhão pede que seus demônios impeçam a entrada do cangaceiro.

A partir do terceiro carro, a escola adota o azul como cor majoritária na subida aos céus. Apesar de um lugar de paz, os santos começam uma grande batalha para expulsá-lo de lá, como foi contado no quarto carro.

Na última alegoria, que celebrava a herança cultural de Lampião, o destaque era Expedita Ferreira da Silva, filha do casal celebrado no desfile.

Todos os títulos da Imperatriz

O quê que a Bahia tem? (1980);

O teu cabelo não nega (1981);

Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós! (1989);

Catarina de Médicis na Corte dos Tupinambôs e Tabajeres (1994);

Mais vale um jegue que me carregue, que um camelo que me derrube… lá no Ceará! (1995)

Brasil, mostra a sua cara em… Theatrum Rerum Naturalium Brasiliae (1999);

Quem descobriu o Brasil, foi seu Cabral, no dia 22 de abril, dois meses depois do carnaval (2000);

Cana-caiana, cana roxa, cana fita, cana preta, amarela, Pernambuco… quero vê descê o suco na pancada do ganzá (2001);

O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida (2023)

Rebaixada

A Império Serrano ficou na última colocação na apuração do Grupe Especial nesta quarta-feira (22) e, portanto, vai disputar a Série Ouro do Carnaval do Rio em 2024. A escola, que foi comandada pelo carnavalesco Paulo Menezes, abriu os desfiles de domingo (12) e defendeu um enredo homenageando o cantor e compositor Arlindo Cruz.

O Império ficou com 265.6 pontos na apuração, um ponto atrás da Mocidade Independente de Padre Miguel, a 11ª colocada. Acabou perdendo décimos em quesitos como alegorias e adereços e fantasias. A agremiação tinha vencido o desfile da Série Ouro em 2022, para voltar ao grupo especial.F

