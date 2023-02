Inter Inter volta a contar com jogador do Equador depois de 14 anos

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Será apenas a segunda vez na história que o Inter terá um equatoriano em seu elenco Foto: Reprodução Será apenas a segunda vez na história que o Inter terá um equatoriano em seu elenco (Crédito: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter volta a contar com um equatoriano em seu elenco após 14 anos. Se trata de Enner Valencia, que tem um acordo encaminhado com o clube gaúcho. Com a chegada do centroavante, é apenas a segunda vez na história que o Inter conta com um jogador do Equador.

O primeiro jogador do país sul-americano que vestiu a camisa colorada foi Luis Bolaños, em 2009. Porém, a passagem pelo clube gaúcho não foi das melhores. O jogador tinha sido contratado após ser destaque da LDU na conquista da Libertadores da América, em 2008, marcou apenas três gols em 12 partidas pelo Inter e deixou o solo gaúcho após seis meses.

Bolaños voltou ao futebol equatoriano em 2010. Lá, defendeu o Barcelona e a LDU nos anos seguintes. Após a passagem pelo Equador, passou por clubes o México e Estados Unidos até voltar novamente ao Equador.

