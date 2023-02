A partida entre Grêmio e Novo Hamburgo, inicialmente marcada para o próximo sábado (25), às 20h, na Arena do Grêmio, foi antecipado para sexta-feira (24), no mesmo horário e local. A mudança de dia foi confirmada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), nesta quarta-feira (22).

A mudança ocorre por pedido dos órgãos de Segurança do Estado, que temiam possíveis confrontos entre torcidas nos trens.

Em primeiro na tabela e invicto, o Grêmio já está classificado para as semifinais do campeonato. Já o Novo Hamburgo é o nono colocado, com oito pontos e tenta cada vez mais fugir da zona do rebaixamento.