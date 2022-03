Futebol Cristiano Ronaldo chega a 807 gols e se isola no topo dos maiores artilheiros em jogos oficiais

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Os três mais recentes gols foram no confronto deste sábado entre Manchester United e Tottenham, pelo Campeonato Inglês. (Foto: Reprodução/Twitter)

O maior artilheiro do futebol mundial em atividade e também o maior de todos os tempos – em jogos oficiais. Cristiano Ronaldo ultrapassou neste sábado (12) a marca do falecido Josef Bican, chegou aos 807 na carreira e se isolou no topo do ranking dos maiores goleadores em jogos oficiais reconhecidos pela Fifa (entidade máxima do futebol).

De acordo com números da entidade máxima do futebol, o atacante austríaco (que também defendeu a seleção da Tchecoslováquia) conseguiu marcar 805 gols em 530 jogos. Cristiano Ronaldo fez dois gols a mais em 1111 partidas oficiais.

Os três mais recentes foram no confronto deste sábado entre Manchester United e Tottenham, pelo Campeonato Inglês. Dos 807 gols marcados por CR7 em jogos oficiais, 450 foram pelo Real Madrid, 136 pelo Manchester United, 115 pela seleção de Portugal, 101 pela Juventus e cinco pelo Sporting.

A conta da artilharia histórica do futebol mundial é incerta. Segundo a “RSSSF”, organização de dados e estatísticas do esporte, Cristiano Ronaldo e Josef Bican foram os dois únicos jogadores a ultrapassar a barreira dos 800 gols. Veja abaixo o ranking:

– Cristiano Ronaldo (Portugal): 807;

– Josef Bican (Áustria/Tchecoslováquia): 805;

– Romário (Brasil): 772;

– Pelé (Brasil): 767;

– Lionel Messi (Argentina): 759;

– Ferenc Puskas (Hungria): 746;

– Gerd Müller (Alemanha): 735.

Mas Pelé não tem 1282 gols? Tal número considera amistosos e jogos não oficiais. Excursões e partidas amigáveis contra equipes de todo o mundo, inclusive as mais tradicionais da Europa, faziam parte da rotina do Santos naquela época.

A “RSSSF” separa as duas contagens. Em jogos oficiais, o Rei fez 767 gols 830 partidas na carreira, uma média de 0,92. O próprio Pelé reconheceu esse número ao cumprimentar Cristiano Ronaldo quando o português o ultrapassou. No total, o ídolo brasileiro marcou 1283 gols em 1375 jogos na carreira, com média de 0,93 por jogo. As informações são do site GE.

