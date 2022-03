Futebol Neymar e Messi ficam, mas Di María deve deixar o PSG

Por Redação O Sul | 12 de março de 2022

Di María, Messi e Neymar estão entre os maiores salários do elenco do PSG. (Foto: Reprodução)

A eliminação traumática do PSG (Paris Saint-Germain) na Champions League, depois da derrota de 3 a 1 para o Real Madrid, começa a trazer consequências. Após o técnico Mauricio Pochettino ter o cargo ameaçado, agora são atletas da equipe francesa que começam a ter seus postos avaliados pela direção.

Segundo o jornal “L’Équipe”, o clube pensa numa barca de dispensas, que inclui nomes como Ángel Di María e Georginio Wijnaldum. O argentino de 34 anos tem contrato até o fim da atual temporada, mas não deverá ter o vínculo renovado. Já o holandês, apesar do acordo até 2024, não se adaptou a Paris.

Di María e Wijnaldum, porém, não são os únicos nomes que podem deixar o Parque dos Príncipes. Ainda de acordo com o portal, Abdou Diallo, Colin Dagba e Junior Dina Ebimbe são outros atletas que não fazem parte dos planos do clube parisiense.

Mauro Icardi, Julian Draxler e Ander Herrera são outros que têm a situação indefinida. O clube, entretanto, entende que dificilmente conseguirá recuperar o valor investido no atacante argentino, contratado por 50 milhões de euros (R$ 301 milhões, à época).

Neymar e Messi

Duas das principais estrelas do PSG, os atacantes Neymar e Lionel Messi não devem deixar o clube. Com bons contratos, os jogadores não devem demonstrar desejo de partir, além de saberem que seus atuais salários serão pagos por outras equipes pelo alto valor.

Marquinhos e Sergio Ramos

A base do Paris Saint-Germain para o futuro passa por nomes como o goleiro Gianluigi Donnarumma, o zagueiro Marquinhos, o lateral Achraf Hakimi e o volante Marco Verratti. Tais atletas são vistos como fundamentais para o elenco. Já Sergio Ramos vive um dilema. Contratado para formar dupla com o defensor brasileiro, o ex-Real Madrid convive com lesões e seu futuro é incerto.

Mbappé para o Real Madrid

Principal jogador do PSG atualmente, Kylian Mbappé vive seus últimos dias na capital francesa. Com contrato próximo do fim, o camisa 7 não demonstra o desejo de renovar e deve realizar o sonho de se juntar ao Real Madrid. O jornal “Mundo Deportivo” garante que já existe um pré-contrato.

Diretor Leonardo

Outro nome que não tem permanência garantida está fora das quatro linhas. O diretor esportivo Leonardo é um dos pressionados e pode fazer parte da barca que partirá do Parque dos Príncipes. A informação é do jornal “As”, que garante que Fabio Paratici, do Tottenham, é o favorito ao posto. As informações são do site Lance.

