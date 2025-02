Futebol Cristiano Ronaldo chega aos 40 anos com império bilionário, 21 empresas e frota de R$ 120 milhões; veja a fortuna do craque

5 de fevereiro de 2025

O astro português do futebol acumula um patrimônio bilionário com o esporte e negócios em diferentes segmentos. (Foto: Reprodução)

Atleta mais bem pago do mundo, Cristiano Ronaldo completou 40 anos nessa quarta-feira (5). O astro português do futebol acumula um patrimônio bilionário com o esporte e negócios em diferentes segmentos, o que lhe possibilitou um estilo de vida de luxo. Só pelo ofício, num novo contrato com o Al Nassr, o camisa 7 vai passar a receber mais de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão, na cotação atual) e até uma pequena participação acionária no clube, segundo a imprensa saudita.

Cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, CR7 se tornou ainda em 2020 se tornou o primeiro atleta de um esporte coletivo a ultrapassar US$ 1 bilhão em ganhos na carreira, segundo a Forbes. Cinco anos para cá, o ídolo do Real Madrid multiplicou os rendimentos em passagens por Juventus, Manchester United e Al Nassr.

O jogador ainda não oficializou se permanecerá na Arábia Saudita, mas já ressaltou o desejo de chegar aos 1.000 gols em partidas oficiais — atualmente, tem 923. Por mês, no Al Nassr, o salário de Cristiano seria algo próximo de 15 milhões de euros (R$ 90 milhões). Ou seja, por dia, 550 mil euros (R$ 3,3 milhões). Nenhum outro jogador recebe um valor maior.

Longe dos gramados, CR7 é conhecido por tocar um império de 21 empresas, que seu irmão mais velho Hugo Aveiro e o ex-colega de Sporting Miguel Paixão ajudam a administrar. Os negócios incluem canais de TV, hotéis, clínicas de transplante capilar, padel esportivo de raquete e roupas íntimas, de acordo com o jornal português Espresso. Nos últimos dois anos, o atleta deu uma guinada empresarial e dobrou o número de organizações do qual é sócio majoritário com sua CR7 SA.

Além do futebol e do empreendedorismo, Cristiano Ronaldo tem o perfil com mais seguidores do Instagram: 648 milhões. Em sua conta, ele não raro mostra suas instalações e passeios de luxo com a família. Ele aprofundou sua presença em negócios ligados à internet recentemente e abriu o canal do YouTube que mais rapidamente atingiu um milhão de seguidores — hoje já são 73 milhões.

Após criar seu canal no YouTube, o jogador do Al Nassr lançou sua própria marca de relógios de luxo. Os artigos são inspirados em vários momentos importantes de sua carreira esportiva. O negócio será organizado em parceria com sua esposa, Georgina Rodríguez.

“O Flight of CR7 e o Heart of CR7 da Jacob & Co. são inspirados em alguns dos meus momentos mais emblemáticos no campo de jogo. Espero que você goste tanto quanto eu”, escreveu Cristiano em suas redes sociais.

Apaixonado por carros, Cristiano Ronaldo foi visto pelas ruas de Lisboa no ano passado com uma nova aquisição de luxo — uma Ferrari Daytona SP3, estimada em 2 milhões de euros. O veículo vermelho, de edição limitada, se une à coleção do astro português cujo valor total já chega a pelo menos 21 milhões de euros (R$ 126 milhões).

O modelo da nova Ferrari de CR7 é uma das exclusivas 599 unidades fabricadas pela marca italiana (outro dono do mesmo veículo é, por exemplo, Charles Leclerc, piloto da escuderia). O carro tem motor V12 de 840 cavalos de potência e traz a inscrição do nome do português no encosto de cabeça.

Antes da Ferrari, o craque, que atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita, já possuía ao menos 11 veículos em sua garagem, segundo o jornal britânico The Sun. As informações são do jornal O Globo.

