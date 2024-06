Esporte Cristiano Ronaldo chora com derrota do Al-Nassr nos pênaltis para Al-Hilal

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Multicampeão, craque português não esconde abatimento por vice-campeonato da Copa do Rei Saudita. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ele tem cinco Bolas de Ouro, cinco títulos da Champions League, uma Eurocopa e é o maior artilheiro da história do Real Madrid. E segue com sede de vencer. Aos 39 anos, Cristiano Ronaldo chorou muito com a derrota do Al-Nassr, nos pênaltis, para o Al-Hilal, na Copa do Rei Saudita.

Cristiano jogou os 120 minutos da decisão, que teve empate por 1 a 1 e três expulsões no tempo normal. Ele não marcou com a bola rolando, mas converteu sua cobrança. No entanto, Alex Telles, Al-Hassan e Al-Nemer, no último pênalti, desperdiçaram para o Al-Nassr, e o Al-Hilal foi campeão.

Assim que a derrota foi confirmada, Cristiano desabou no gramado, aos prantos. Ele foi consolado por vários companheiros, se levantou, ainda muito emocionado. Depois, sentou no banco de reservas e continuou chorando bastante com a derrota.

Ainda abatido, Cristiano recebeu a medalha e um pequeno troféu do vice-campeonato das mãos do Príncipe Mohammad bin Salman, o herdeiro do trono e primeiro-ministro da Arábia Saudita. Em silêncio, o português pegou os objetos e se retirou do palco.

Foi a sexta vez que Cristiano Ronaldo enfrentou o rival Al-Hilal desde que chegou ao Al-Nassr. Ele conseguiu apenas uma vitória, na prorrogação, na final da Copa dos Campeões Árabes. São mais dois empates e três derrotas. O português fez somente dois gols no confronto.

Cristiano Ronaldo encerrou sua primeira temporada completa na Arábia Saudita como artilheiro do futebol local. Ele fez 50 gols em 51 jogos pelo Al-Nassr por todas as competições e bateu o recorde de gols em uma mesma edição do Campeonato Saudita, com 35. O craque português tem 893 gols oficiais na carreira e está a sete dos 900.

Apesar dos números, ele conquistou apenas um título com a camisa do clube, o de menor expressão deles: a Copa dos Campeões Árabes, ainda em agosto, antes do início da liga. O Al-Nassr foi vice do Campeonato Saudita, vice na Copa do Rei Saudita, caiu nas quartas da Champions da Ásia e na semifinal da Supercopa Saudita.

Recordes

Nesta semana, Cristiano Ronaldo conseguiu um recorde que só ele detém no futebol mundial. O português se tornou o maior artilheiro da história em uma edição do Campeonato Saudita com 35 gols. Além disso, ele ainda teve 11 assistências nos 34 jogos que disputou. Porém, o recorde de Ronaldo não para por aí.

Ao ser artilheiro do Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo conseguiu se tornar o primeiro a ser o maior goleador de quatro ligas nacionais em países diferentes. Ele já havia conquistado o feito no Campeonato Inglês, quando atuou pelo Manchester United, Campeonato Espanhol, quando jogou no Real Madrid, e Campeonato Italiano, quando jogou pela Juventus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cristiano-ronaldo-chora-com-derrota-do-al-nassr-nos-penaltis-para-al-hilal/

Cristiano Ronaldo chora com derrota do Al-Nassr nos pênaltis para Al-Hilal

2024-05-31