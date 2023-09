Esporte Cristiano Ronaldo comenta relação com Lionel Messi: “O legado continua mas a rivalidade não”

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Craque português brinca e diz que eles não são amigos porque nunca jantaram juntos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois dias antes do jogo entre Portugal e Eslováquia, pelas eliminatórias da Eurocopa, Cristiano Ronaldo resolveu falar sobre a rivalidade com o argentino Lionel Messi.

“Não vejo as coisas assim, a rivalidade já foi. Mas era uma rivalidade boa, que os espectadores gostavam bastante. Mas não é quem gosta do Cristiano não tem que odiar o Messi, ou vice-versa. Porque são os dois bons, ou muito bons, que mudaram a história do futebol e continuam a mudar. E somos respeitados em todo o mundo. Acho que isso é o mais importante. Ele faz o caminho dele como eu faço o meu”, disse o português, que atualmente joga no Al-Nassr da Arábia Saudita,

“Acho que isso é o mais importante e ele está a fazer o seu caminho, como faço o meu, independentemente de jogarmos fora da Europa. Ele tem feito bem, pelo que tenho visto, e eu também tenho feito as coisas bem e a continuar. O legado continua, mas a rivalidade não. Não vejo as coisas assim, como já disse algumas vezes. Compartilhamos muitas vezes o palco, 15 anos, e acabamos por ser, não digo amigos porque nunca jantei com ele (risos), mas somos colegas de profissão. Nos respeitamos mutuamente”, completou.

Nesta temporada, Cristiano participou de 11 partidas pelo Al-Nassr. Em 949 minutos, o português já marcou 12 gols e contribuiu com seis assistências. Desde que chegou no Inter Miami, Messi também entrou em campo em 11 ocasiões. O argentino acumula 895 minutos, 11 gols e uma assistência.

Sem rivalidade

Após dominar o futebol europeu nos últimos anos, a dupla vive uma nova realidade. Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Messi é jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. Na visão do português, o momento atual de ambos ainda é bom, mas a situação deixa de alimentar a rivalidade. Quanto à relação entre os dois, ele garante que é das melhores, embora não possa se dizer que sejam amigos.

Eliminatórias

Portugal, que está no Grupo J com Eslováquia, Luxemburgo, Bósnia, Islândia e Liechtenstein, tem 100% de aproveitamento em quatro jogos de eliminatórias até aqui. A Argentina de Messi estreia pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo nesta quinta, contra o Equador.

