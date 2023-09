Esporte Neymar dá susto em treino da Seleção Brasileira, mas atua no primeiro treino de Diniz com todos os convocadosretoma atividade

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2023

Neymar assusta no segundo treino da seleção em Belém. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Astro da Seleção Brasileira, o atacante Neymar deu um susto no treino desta quarta-feira (6), no Estádio Mangueirão, em Belém. O jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, caiu em cima do braço e precisou de atendimento médico.

No treino desta quarta-feira, visando a estreia do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, o jogador tentou dar um carrinho durante aquecimento e caiu sobre o braço direito, no qual ele está usando uma proteção. Imediatamente, o camisa 10 se queixou de dores e, então, deixou o campo para receber atendimento médico. Ao tirar o curativo, Neymar parecia ter um corte na região do punho. A proteção foi refeita e, na sequência, o atacante voltou para o treino e trabalhou sem restrições.

Treino

Esse foi o primeiro dia em que o técnico Fernando Diniz contou com todos os jogadores convocados. Na segunda-feira, ainda com poucos atletas à disposição, houve apenas um trabalho regenerativo. Já na terça, foi realizado o primeiro treino em campo, mas ainda sem a presença do atacante Gabriel Jesus, que se apresentou horas depois no hotel da Seleção.

A atividade desta quarta foi fechada durante a maior parte para a imprensa, como aconteceu na terça. No início do trabalho, após o aquecimento, Diniz dividiu o elenco da seleção em dois grupos. Um deles contou com Vanderson, Ibañez, Nino e Renan Lodi; Bruno Guimarães, Joelinton, Neymar, Raphinha, Rodrygo e Richarlison. O outro teve Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique; Casemiro, André, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha.

“Espero que esse trabalho do Diniz possa ser um trabalho vitorioso, que é o principal objetivo, e que possa resgatar o orgulho do brasileiro, a vontade do brasileiro de ver e torcer pela seleção brasileiro. Já era o objetivo antes. Quando o resultado não vem, gera um distanciamento. O objetivo é vencer e gerar esse carinho, essa força”, disse o lateral-direito Danilo.

O treinador da Seleção Brasileira não deu pistas da equipe que será escalada no duelo contra a Bolívia, sexta-feira (8), às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mangueirão. O duelo é válido pela 1ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na terça-feira (12), será a vez de enfrentar o Peru, às 23h (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima.

2023-09-06