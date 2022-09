Esporte Cristiano Ronaldo descarta aposentadoria da seleção portuguesa após a Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

Cristiano Ronaldo recebeu o prêmio de maior goleador da seleção de Portugal. (Foto: Reprodução/Instagram)

Prestes a disputar a sua quinta Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo não quer parar por aí. O craque de Portugal e do Manchester United revelou que pretende continuar à serviço da seleção até a Eurocopa de 2024, quando completará 39 anos.

Em evento promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, Cristiano Ronaldo recebeu prêmio por ser o maior goleador da história da seleção. E revelou que ainda pretende fazer mais pelos lusos.

“Espero fazer parte da Federação por mais alguns anos. Ainda me sinto motivado, minha ambição é alta. Meu caminho na seleção não acabou. Temos muitos jovens de qualidade. Estarei na Copa do Mundo e quero estar na Eurocopa”, disse o craque.

A cerimônia de premiação foi chamada de Quinas de Ouro. O evento aconteceu em Portugal e contou com a participação de grandes nomes da história do futebol português. Estiveram presentes as figuras de José Mourinho, Ricardinho, Quaresma e alguns dos atuais jogadores da seleção portuguesa.

O maior artilheiro da história Champions League quebrou uma marca importante recentemente e se igualou aos jogadores Antonio Carbajal e Rafa Márquez (México), Lothar Matthaus (Alemanha) e Gianluigi Buffon (Itália) como os atletas com mais Copas do Mundo no currículo. Com sede de recordes, Cristiano inclusive já revelou que seu desejo é jogar até os 40 anos.

É verdade que Cristiano não vive sua melhor fase dentro de campo. O craque de 37 anos é reserva no Manchester United sob o comando de Erik ten Hag e só marcou seu primeiro gol na temporada na vitória contra o Sheriff pela Europa League, semana passada.

Cinco vezes melhor do Mundo, CR7 tem 117 gols em 186 jogos pela seleção de Portugal e, na Copa do Mundo do Catar, tem a chance de ultrapassar um recorde de Pelé. Se marcar um gol no mundial, o português tem se torna o único atleta a marcar em cinco edições – o Rei do futebol balançou as redes nas Copa de 1958,1962, 1966 e 1970.

Cristiano Ronaldo e companhia estarão em campo para os confrontos da Liga das Nações contra República Tcheca e Espanha, nos dias 24 e 27 de setembro.

