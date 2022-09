Tecnologia Windows 11 recebe atualização gigante; saiba o que muda

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2022

As pastas de aplicativos são configuradas pelo usuário e reúnem vários apps. Foto: Reprodução As pastas de aplicativos são configuradas pelo usuário e reúnem vários apps. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Microsoft marcou a chegada do Windows 11 2022 em mais de 190 países simultâneos. A atualização conta com várias promessas feitas desde o ano passado, como as melhorias do Menu Iniciar, as guias no Explorador de Arquivos, novos recursos de acessibilidade, controle por voz do computador e um novo sistema de gerenciamento seguro de aplicativos.

A maior mudança está obviamente na interface do usuário, especialmente ali no Menu Iniciar. A ferramenta de pesquisa está mais rápida e apresenta resultados otimizados para quem precisa localizar um programa, um arquivo ou uma configuração específica. O mecanismo usa a busca em tempo real para tentar acertar o que você pode estar procurando antes de terminar a digitação.

Também nesse local, agora as pessoas podem criar pastas de aplicativos, em um estilo que lembra os celulares. É só arrastar um atalho para cima do outro e o Windows criará uma área exclusiva para abrigar os ícones. A área pode ser fixada em um ponto específico ou movida, além de uma nova opção permitir ocultar o feed de recomendações da parte inferior.

Otimização

Outra clara renovação são as guias ou abas no Explorador de Arquivos. Ela permitirá que você reduza a quantidade de instâncias abertas ao navegar por pastas diferentes em uma única janela. O recurso funciona de maneira idêntica aos navegadores de internet, logo a maioria das pessoas já está familiarizada com o modelo.

Falando no Explorador de Arquivos, agora você poderá fixar mídias, documentos e outros tipos de arquivos para acesso rápido. Antes, só era possível colocar atalhos de pastas ali, o que nem sempre é útil quando você precisa localizar algo em uma pasta recheada de arquivos.

O menu de Widgets também chega renovado para oferecer novos eventos locais. Você verá notícias, datas comemorativas e outros conteúdos aprimorados conforme seus hábitos.

O aplicativo Fotos também passou por um banho de loja para oferecer uma experiência renovada no gerenciamento de imagens. O usuário poderá fazer backup de suas fotos mais facilmente, graças à integração com o OneDrive.

Praticidade

A partir da atualização, o Windows 11 permitirá que as pessoas copiem números de telefone, compromissos e obtenha recomendações do sistema de modo integrado ao Teams ou ao Skype. Será possível também adicionar um evento diretamente no aplicativo Calendário, em vez de precisar usar o Outlook ou outro software para isso.

O Modo Foco, que já era interessante para diferenciar os momentos de trabalho e de lazer, agora passará a ser aprimorado. Ele deve ativar o “Não perturbe” automaticamente para silenciar notificações, desativar os números da barra de tarefas (que indicam novas mensagens no WhatsApp, por exemplo) e interromper os alertas piscantes de aplicativos.

Tudo isso será integrado ao aplicativo de relógio para programar não somente horários predefinidos, como também cronômetros. Será possível marcar um tempo para fazer pausas, ler e-mails pessoais ou responder a coisas particulares.

