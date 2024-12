Futebol Cristiano Ronaldo detona derrota de Vini Jr na Bola de Ouro: “Injusto”

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

"Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo", detonou Cristiano Ronaldo. Foto: Divulgação/Globe Soccer Awards

O astro Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, entrou na polêmica da Bola de Ouro e defendeu Vini Jr. ao ser homenageado como maior artilheiro da história do futebol, na cerimônia de premiação do Globe Soccer Awards.

“Eu adoro o jeito que eles estão fazendo a carreira deles… Bellingham, Lamine (Yamal), essa nova geração. Vinicius, que está fazendo um trabalho fantástico. Ele merecia a Bola de Ouro. Foi injusto. Eu falo na frente de todo mundo”, detonou Cristiano Ronaldo.

“Eles deram para o Rodri. Ele merece também. Vinicius ganhou a Champions League, fez gol. As outras questões não são importantes. Quando você merece, você tem que receber”, acrescentou o craque português.

Pouco depois, Vini Jr foi eleito melhor jogador do mundo no ano e destacou a fala de Cristiano Ronaldo.

“Se o Cristiano está falando, eu vou acabar acreditando que eu sou o melhor. Ele é meu ídolo, junto com o Neymar. E é uma honra para mim receber o prêmio na frente deles”, declarou o brasileiro.

Entenda

Em outubro, o meio-campista Rodri, do Manchester City, desbancou o favorito Vinicius Junior e ganhou a Bola de Ouro de 2024. O campeão da Euro pela Espanha, de 28 anos, é o vencedor na primeira edição com parceria da Uefa e a revista France Football, organizadora do evento.

Rodri é o terceiro espanhol a ganhar a Bola de Ouro. Antes, apenas o argentino naturalizado espanhol, Di Stéfano (1957 e 1959) e Luis Suárez (1960) haviam vencido a premiação, em uma época na qual apenas europeus concorriam.

No entanto, no dia 17 de dezembro, depois de 17 anos, o Brasil voltou a ter o melhor jogador do mundo. Vini Jr foi eleito no prêmio Fifa The Best 2024. Vencedor da Bola de Ouro, em outubro, Rodri, do Manchester City, foi o segundo colocado. Kaká, em 2007, havia sido o último brasileiro a conquistar a honraria.

