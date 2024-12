Rio Grande do Sul Homem é preso por torturar enteado de sete anos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

A ação teria sido motivada pelo fato da criança ter mexido no celular do padrasto. Foto: Reprodução A ação teria sido motivada pelo fato da criança ter mexido no celular do padrasto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPPCA), prendeu um homem de 32 anos acusado de torturar o seu enteado de sete anos de idade. O crime teria sido praticado no dia 5 de dezembro no bairro Niterói, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com os investigadores, no dia seguinte ao crime, o menino teria sido levado à escola com inúmeros hematomas pelo corpo e apresentando fortes dores, o que chamou a atenção da equipe de ensino. A escola acionou o Conselho Tutelar e a Guarda Municipal, que conduziram o menor e o padrasto até uma delegacia.

O titular da DPCA Canoas, delegado Maurício Barison, afirmou que um inquérito foi instaurado a fim de investigar a prática de tortura pelo padrasto e a omissão da própria mãe do menino, que estava na residência quando o crime foi cometido. A ação teria sido motivada pelo fato da criança ter mexido no celular do padrasto.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do homem, o que foi aceito na quinta-feira (26) pelo Poder Judiciário. Ele será encaminhado ao sistema prisional. Já a mãe segue sendo procurada pela Justiça. O menor, foi encaminhado a um local seguro e está sob acolhimento da Poder Público.

