Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

O brigadiano dá chutes na vítima, que está ajoelhada, além de jogar no chão o capacete do indivíduo. Foto: Reprodução O brigadiano dá chutes na vítima, que está ajoelhada, além de jogar no chão o capacete do indivíduo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma testemunha flagrou o exato momento em que um policial militar agride um motociclista já imobilizado, em Lajeado, no Vale do Taquari (RS). O fato ocorreu na madrugada da véspera de Natal (24). No vídeo é possível ver que o agente de segurança dá chutes na vítima, que está ajoelhada, além de jogar no chão o capacete do indivíduo. Durante a ação, o outro policial que acompanhava a ocorrência apenas observa a situação.

Indignada com a violência, uma mulher que filmava a abordagem questiona o policial militar se era necessário aquele tipo de conduta e os dois começam a discutir. Durante a discussão, a mulher diz para o PM “vamos maneirar aí, isso já é excesso de violência”. Em seguida, o policial convida ela para descer e conversar.

Em nota, a Brigada Militar (BM), diz que “já tomou conhecimento do conteúdo do vídeo que está circulando nas redes sociais, em que aparece um possível excesso durante uma abordagem policial. Garantimos à sociedade que os fatos serão apurados com o máximo de rigor e imparcialidade, respeitando os princípios legais e éticos que norteiam nossa instituição.”

“Todas as medidas legais cabíveis já estão sendo tomadas, e os procedimentos internos necessários já estão em andamento para averiguar as circunstâncias do ocorrido”, afirma a BM. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

