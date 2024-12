Brasil Avião da Latam declara emergência e faz pouso forçado em Brasília

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O pouso ocorreu sem intercorrências e ninguém se feriu. Foto: Flightradar O pouso ocorreu sem intercorrências e ninguém se feriu. (Foto: Flightradar) Foto: Flightradar

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um avião que partiu do Aeroporto Internacional de Brasília, com destino a Teresina (PI), precisou fazer um pouso forçado após declarar situação de emergência na noite de quinta-feira (26). O avião voltou ao aeroporto de Brasília cerca de 40 minutos após a decolagem. Durante esse tempo, a aeronave sobrevoou o Distrito Federal.

Segundo a empresa Latam, o motivo do pouso de emergência foi “a necessidade de manutenção corretiva não programada na aeronave”. Ainda conforme a companhia aérea, o pouso ocorreu sem intercorrências e ninguém se feriu.

A Inframerica, que administra o Aeroporto de Brasília, informou que o avião solicitou retorno às 22h00 e pousou sem qualquer intercorrência 20 minutos depois. “Por protocolo de segurança, as operações aéreas do terminal foram suspensas até o pouso da aeronave, retomando às 22h27”, afirmou a empresa em nota.

Por protocolo de segurança, as operações aéreas do terminal foram suspensas até o pouso da aeronave, às 22h27. De acordo com a Latam, os passageiros seriam reacomodados em outro voo.

“A LATAM lamenta os transtornos causados e reitera que adota todas as medidas de segurança técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, disse a companhia aérea.

O piauiense Luiz Felipe de Araújo, 30 anos, era um dos passageiros do avião. Ele saiu de Mato Grosso do Sul e fez escala em Brasília. Na capital federal, ele embarcou com destino a Teresina.

“O avião decolou e ficou dando voltas no céu. Percebi que a aeronave não tomou altitude, voava baixo. Parecia tudo normal, apesar disso. Depois que pousamos, o comandante do voo informou que o avião teve uma pane elétrica”, relatou.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) divulgou que a aeronave foi fabricada em 2007, tem capacidade de 180 passageiros e estava em situação regular. Imagens publicadas nas mídias sociais mostram o avião, após o pouso, no pátio no Aeroporto de Brasília, onde foi cercado por veículos de socorro com as sirenes ligadas.

Moradora de Teresina, outra passageira disse que tudo correu bem, apesar do susto, e que só ficou com medo em um momento, quando viu que o avião voava baixo demais, sobre uma área que não era a do aeroporto.

“Eu vinha sentada à janela e percebi que o avião não subiu. Uma hora tive medo, porque pensei que ele poderia cair em cima das casas. Mas o piloto foi excelente, segurou a aeronave. Passamos, inclusive, por turbulência, por causa da neblina”, contou a passageira, que pediu para não ser identificada e estava em um assento preferencial.

A entrevistada acrescentou que, quando o avião pousou, o aeroporto estava interditado, e diversas ambulâncias e carros do Corpo dos Bombeiros Militares (CBMDF) estavam na pista, preparados para lidar com possíveis atendimentos necessários.

Até então, em solo, ninguém sabia o que, de fato, havia acontecido, devido à falta de comunicação da aeronave com a torre de controle. “Foi uma pane elétrica. O piloto não tinha como se comunicar nem com o pessoal de Brasília [os controladores de tráfego aéreo] nem com a gente, dentro do avião”, completou a passageira. As informações são do portal de notícias Metrópoles.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/aviao-faz-pouso-de-emergencia-em-brasilia/

Avião da Latam declara emergência e faz pouso forçado em Brasília

2024-12-27