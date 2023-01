Esporte Cristiano Ronaldo deu ultimato a empresário

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

Cristiano Ronaldo ao lado de Jorge Mendes, durante premiação em 2019. (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, Cristiano Ronaldo deu um ultimato ao seu antigo empresário, o português Jorge Mendes. O astro do Al-Nassr teria pedido para o agente “consegue o Chelsea, ou Bayern (de Munique) ou rompemos”.

Na época, Ronaldo estava insatisfeito no Manchester United e tinha o desejo de respirar novos ares. Contudo, os clubes que o atacante gostaria de atuar não demonstraram interesse em contar com o jogador.

Segundo o periódico espanhol, Jorge Mendes entrou em contato com o Bayern e com o Chelsea. Em um primeiro momento, as equipes tiveram interesse na contratação de Cristiano Ronaldo. Todavia, a idade avançada do atleta e o fato do português não ter se apresentado para o início da pré-temporada no Manchester United fizeram com que os times recusassem o cinco vezes melhor do mundo.

O rompimento de Ronaldo com o seu antigo empresário aconteceu pouco antes da Copa do Mundo, depois da polêmica entrevista do atacante para o jornalista Piers Morgan, que levou a rescisão de contrato com o United. Após esse atrito, CR7 se uniu ao empresário Ricardo Regufe, que o colocou no Al-Nassr em um acordo que ultrapassa a cada de R$ 1 bilhão por ano.

Renovação de contrato

Os responsáveis pelo Al Nassr estão convencidos que Cristiano Ronaldo pode acabar a carreira no clube saudita, por isso não descartam a possibilidade de renovar o colossal contrato que o craque português assinou ainda há pouco tempo.

CR7 assinou um contrato de dois anos e meio, à razão de 200 milhões de euros por época. Terá 40 anos quando o atual acordo terminar, em 2025. Os responsáveis pelo Al Nassr acreditam que Cristiano ainda irá jogar em outro local antes de pendurar as chuteiras. Segundo o site da TV norte-americana, o clube saudita não exclui a possibilidade de prolongar o vínculo do capitão da seleção portuguesa, se ele quiser continuar a jogar depois dos 40 anos.

O Al Nassr conta com Cristiano Ronaldo para ajudar a desenvolver o futebol também fora do relvado. O português levou com ele para a Arábia Saudita uma lista com as “melhores práticas” que os dirigentes esperam implementar. A ideia é usar a experiência do craque para potenciar o futebol do clube e do país.

