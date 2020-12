Entre os treinadores, foram dois condecorados: Pep Guardiola, do Manchester City, foi eleito treinador do século, enquanto Hans-Dieter Flick, campeão alemão e europeu pelo Bayern de Munique, após trabalho em que revigorou a equipe, foi escolhido treinador do ano. Flick bateu Gian Piero Gasperini, da Atalanta, e Jurgen Klopp, do Liverpool.

O técnico do Manchester City, tricampeão nacional na Espanha e na Alemanha, além de bicampeão inglês e da Champions League, fez história com o Barcelona. O brasileiro Felipão era um dos indicados iniciais na categoria, mas ficou fora da lista final, que tinha Zidane, Mourinho, Ferguson e o próprio Guardiola.

Entre outras premiações, o Bayern de Munique foi eleito o clube do ano, enquanto o título de clube do século ficou com o Real Madrid. O Al Ahly, do Egito, levou o prêmio de maior vencedor de títulos do Oriente Médio entre os clubes, enquanto o empresário português Jorge Mendes foi eleito o agente do século.

Iker Casillas, aposentado no ano passado após recuperar-se de um infarto, quando atuava pelo Porto, recebeu prêmio pela carreira. O capitão da Espanha no título mundial, em 2010, hoje dirigente do Real Madrid, clube do qual é ídolo. O zagueiro Gerard Piqué, também campeão mundial pela Fúria, líder e voz ativa politicamente no Barcelona há anos, foi homenageado da mesma forma.

A premiação é oferecida desde 2010, com organização do empresário Tommaso Bendoni e do Conselho de Esportes de Dubai, em cerimônia realizada anualmente na cidade. A eleição dos nomes envolveu votação dos torcedores para a definição da lista final em cada categorias. A partir desta lista, o voto do público somou-se ao do júri da premiação, passando a valer 40% do total. Adriano Galliani, Figo, Deco, Abidal, Marcelo Lippi, Fabio Capello e Antonio Conte foram alguns dos jurados.

Lista de vencedores