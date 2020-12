Esporte Fora de casa, Inter vence o Bahia por 2 a 1 pelo Brasileirão

Com a vitória, o Colorado encerra 2020 no G-4 da competição nacional

No seu último jogo neste ano, o Inter venceu o Bahia por 2 a 1, na tarde deste domingo (27), na Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Colorado foram marcados por Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo.

O time gaúcho dominou o jogo na etapa inicial, criando as melhores oportunidades no ataque, com destaque para as investidas do jovem atacante Caio Vidal, que deu trabalho à defesa adversária. O Bahia se defendeu como pôde e tentou escapar nos contra-ataques. Em um deles, aos 35 minutos, obrigou Danilo Fernandes a fazer grande defesa.

O Inter abriu o placar aos 45 minutos, com Rodrigo Dourado, que cabeceou para o fundo das redes após cobrança de escanteio de Uendel.

Segundo tempo

No início da etapa final, aos dois minutos, o goleador Thiago Galhardo ampliou o placar, de pênalti. O Colorado manteve o ritmo e esteve perto de fazer o terceiro, mas, aos 23 minutos, o Bahia descontou com Ramírez, que fez uma bela jogada individual.

O Inter criou novas chances claras com Yuri Alberto, que havia entrado no lugar de Caio Vidal, mas o goleiro Douglas estava em tarde inspirada e evitou o sucesso do atacante. O duelo seguiu bem movimentado, mas o placar não se alterou mais.

Com a vitória, o Colorado, comandado pelo técnico Abel Braga – que tem futuro incerto no clube –, encerra 2020 no G-4 da competição nacional, na quarta colocação, com 47 pontos na tabela.

Ficha técnica:

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore e Ronaldo (Mardo Antônio); Rossi (Clayson), Ramírez (Fessin) e Alesson (Gabriel Novaes); Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.

Internacional: Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso); Edenilson, Praxedes (Nonato), Caio Vidal (Yuri Alberto) e Patrick; Thiago Galhardo (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga.

Gols: Rodrigo Dourado (I), aos 45 min do primeiro tempo; Thiago Galhardo (I), de pênalti, aos 2 min do segundo tempo; Ramírez (B), aos 23 min do segundo tempo.

Cartões amarelos: Juninho, Gregore, Gilberto (B); Thiago Galhardo (I).

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos. VAR: Elmo Alves Resende Cunha.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador.

