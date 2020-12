Acontece Presidente do Tribunal de Justiça do RS e do Conselho de Tribunais de Justiça, desembargador Voltaire de Lima Moraes, envia nota de repúdio pelo assassinato da Juíza Viviane Arronenzi

Por Redação O Sul | 26 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











“É intolerável que atos covardes como este acontecimento envolvendo a magistrada no Rio continuem surgindo de forma crescente no Brasil”, disse o desembargador Foto: Divulgação “É intolerável que atos covardes como este acontecimento envolvendo a magistrada no Rio continuem surgindo de forma crescente no Brasil”, disse o desembargador. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Presidente do Conselho de Tribunais de Justiça, Desembargador Voltaire de Lima Moraes, que também preside o TJ do Rio Grande do Sul, manifestou na noite de sexta-feira (25) o seu veemente repúdio pelo assassinato da Juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, ocorrido em plena véspera de Natal, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

“É intolerável que atos covardes como este acontecimento envolvendo a magistrada no Rio continuem surgindo de forma crescente no Brasil”, disse ele, acrescentando que “é preciso unir esforços de todos os Poderes no combate à violência doméstica contra as mulheres no país”.

O Desembargador Voltaire lembrou que o Brasil, conforme o último levantamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que foi divulgado pela Associação dos Magistrados Brasileiros no começo deste mês, ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídios, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.

“Isso é inadmissível e requer uma posição firme do Poder Público no sentido de impedir a ampliação destes crimes que, segundo diversos dados de instituições ligadas à Segurança Pública, aumentaram ainda mais durante a pandemia”, concluiu o Presidente do Conselho de Tribunais de Justiça.

Ele recordou que o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em junho deste ano, alertou o crescimento de 22% dos casos de assassinatos de mulheres, em 12 estados brasileiros, no decorrer do isolamento social em função da Covid-19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece