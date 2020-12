Política Chefe de gabinete do governador Eduardo Leite, Paulo Morales morre vítima de câncer

Paulo Morales, chefe de gabinete do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, morreu neste domingo (27), aos 61 anos, vítima de um câncer de esôfago. Nas últimas semanas, ele estava afastado do cargo para tratar a doença.

“Com profunda tristeza, informo o falecimento de meu querido amigo Paulo Morales, meu chefe de gabinete. Não tenho palavras pra descrever a dor que sinto nesse momento. O Mosquito (como o conheciam) era, além de um amigo, um incentivador, apoiador e parceiro de valor inestimável”, lamentou o governador nas redes sociais.

“Nos últimos anos, disponibilizou atenção dedicada ao projeto que busquei representar para Pelotas e para o RS. Deu enorme contribuição. Foi vencido por um câncer de esôfago. Fica a minha mais profunda gratidão: muito, muito obrigado, Mosquito!”, prosseguiu Leite.

Engenheiro civil formado pela Universidade Católica de Pelotas, Morales atuou na iniciativa privada no segmento da construção civil e ocupou diversos cargos públicos ao longo da sua trajetória. Foi superintendente administrativo do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, administrador do porto da cidade, secretário de Qualidade Ambiental e de Obras e Serviços Urbanos e secretário de Planejamento e Gestão do município, antes de assumir a chefia do gabinete do governador.

Natural de Pelotas, ele deixa a mulher e quatro filhos. O governo gaúcho decretou luto oficial por um dia em razão do falecimento.

