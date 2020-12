“Não dou bola para isso”, disse, durante um passeio que fez por Brasília. Bolsonaro não utilizou máscaras durante todo o trajeto. Ele cumprimentou pessoas e entrou em estabelecimentos comerciais.

No mesmo dia, um carregamento de 300 mil vacinas Sputnik V, de produção russa, chegou à Argentina. O lote permitirá ao país iniciar nesta terça-feira (29) uma campanha de imunização.

“Ninguém me pressiona para nada, eu não dou bola para isso. É razão, razoabilidade, é responsabilidade com o povo, você não pode aplicar qualquer coisa no povo”, afirmou o presidente.

Bolsonaro também lembrou que assinou uma medida provisória para comprar vacinas, mas que os imunizantes precisam de autorização da Anvisa para serem comprados.