9 de junho de 2022

A Premier League, responsável pela administração do Campeonato Inglês, revelou sua seleção da última temporada com total domínio do vice-campeão Liverpool. São seis representantes do time de Jürgen Klopp, contra três do campeão Manchester City. Rüdiger foi o representante do Chelsea, além do português Cristiano Ronaldo, do Manchester United, único a se destacar em campanha ruim da equipe.

Apesar de ter levado a taça com um ponto de vantagem sobre o Liverpool e em virada épica diante do Aston Villa na última rodada, por 3 a 2 com três gols em intervalo de cinco minutos, já na reta final, o City não elegeu nem o craque da temporada.

A honraria de melhor jogador do Campeonato Inglês ficou para o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, que formou o trio da seleção ao lado do companheiro Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo.

Além dos dois atacantes, o Liverpool ainda viu o goleiro brasileiro Alisson ser escolhido, além do lateral-direito Arnoud, o zagueiro Van Dijk e o volante brasileiro naturalizado espanhol Tiago Alcântara.

No City, reconhecimento ao astro belga De Bruyne, além do também meia Bernardo Silva e o lateral-esquerdo Cancelo – o português atua em ambos os lados do campo.

A seleção do Campeonato Inglês ficou com Alisson; Arnoud, Van Dijk, Rudiger e Cancelo; Tiago Alcântara, De Bruyne e Bernardo Silva; Mané, Salah e Cristiano Ronaldo.

CR7 e seguidores

O craque Cristiano Ronaldo registra bons números não só dentro de campo, mas também fora deles. O jogador do Manchester United alcançou a marca de 450 milhões de seguidores no Instagram.

Na lista das 10 pessoas mais seguidas da rede social, além de Cristiano Ronaldo, outro jogador está presente, Lionel Messi, atacante do Paris Saint-Germain, aparece em terceiro lugar. Neymar Jr. tem 175 milhões seguidores e fica fora da lista.

Seleção portuguesa

A seleção portuguesa conseguiu ótimo resultado na tarde desta quinta-feira (9). Em solo português, frente à República Tcheca, o time de Cristiano Ronaldo venceu por 2 a 0, para seguir liderando a chave 2 da Liga das Nações. A partida foi válida pela terceira rodada da fase de grupos.

O primeiro gol saiu aos 32 minutos da etapa inicial. Após jogadas individuais de Cristiano Ronaldo no meio de campo, Bernardo Silva aproveitou sobra pela ponta direita e deu belo passe para João Cancelo invadir a área e fuzilar às redes.

Alguns minutos depois, Portugal ampliou. Agora aos 37, após boa troca de passes próxima ao círculo central, Ruben Neves armou Bernardo Silva, que, em mais uma bela assistência, serviu Gonçalo Guedes para bater cruzado, abrir o 2 a 0 e decretar a vitória.

Com o resultado, a seleção portuguesa tem agora sete pontos e lidera a classificação do grupo 2 da Liga das Nações.

