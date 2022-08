Futebol Cristiano Ronaldo está próximo de retornar ao futebol português

Com futuro indefinido no Manchester United, Cristiano Ronaldo pode estar próximo de retornar ao Sporting Lisboa. (Foto: Reprodução)

Com futuro indefinido no Manchester United, Cristiano Ronaldo pode estar próximo de retornar ao Sporting Lisboa, clube que o revelou para o futebol, segundo o jornal espanhol “Marca”. Ainda de acordo com a publicação, o empresário de CR7, Jorge Mendes, trabalha para viabilizar o acordo. O astro português vê com bons olhos um possível retorno ao Sporting, visto que o clube de Lisboa disputa a Uefa Champions League.

Cristiano Ronaldo teve seu nome ligado a diversos clubes da elite europeia nesta janela de transferências. Bayern de Munique, Chelsea, PSG, Atlético de Madrid e o próprio Sporting surgiram como possíveis destinos para o craque.

A equipe de Lisboa revelou CR7 para o futebol em 2002, quando a então promessa tinha apenas 17 anos. Na temporada seguinte, Cristiano foi contratado pelo Manchester United de Sir Alex Ferguson.

Após nove temporadas no Real Madrid, Cristiano Ronaldo defendeu a Juventus entre 2018 e 2021, antes de retornar aos Diabos Vermelhos. Seu contrato com o time de Old Trafford é válido até junho de 2023.

Itália

A próxima segunda-feira é a data limite para a finalização dos contratos de venda para os jogadores que podem ser inscritos nos clubes europeus para a temporada 22/23. Em outra especulação sobre o futuro de Cristiano Ronaldo, de acordo com o jornalista italiano Gianluca Dimarzio, do SkySport, o empresário do craque estaria buscando agora na Itália uma nova casa para o craque.

Segundo a reportagem, Jorge Mendes, agente de Ronaldo, tenta um contato com o Napoli, retomando conversas iniciadas em agosto. Ainda não foi oferecida uma proposta oficial ao clube italiano, mas o empresário busca uma negociação que inclui a saída do atacante nigeriano Victor Osimhen.

Desde o final de junho, CR7 está na procura de um novo clube para disputar a Champions League, que começa no próximo dia 5. Diversos clubes foram especulados como destino do jogador, mas os dirigentes do Bayern de Munique, do Olympique de Marselha e do Borussia Dortmund já negaram o interesse em contratar o jogador.

O Manchester United também parece se preparar para a saída do jogador, já que visa a contratação do brasileiro Antony, que joga pelo Ajax. Além disso, o treinador Erik Ten Hagen já afirmou que não conta com o português para a temporada, mas a equipe não quer liberá-lo de graça, já que ele tem contrato por mais um ano. As informações são do site Lance e do jornal O Globo.

