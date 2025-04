Futebol Cristiano Ronaldo faz gol espetacular no Campeonato Saudita

Craque português chegou a 933 gols na carreira e persegue a marca do milésimo. (Foto: Abdullah Ahmed/Getty Images)

Cristiano Ronaldo segue em busca do milésimo gol na carreira. E a contagem continua diminuindo. Na tarde desse sábado (12), o craque marcou os dois gols da virada do Al-Nassr sobre o Al Riyadh na vitória por 2 a 1. Essa foi a terceira vitória consecutiva do time do português no Campeonato Saudita. Selemani descontou. Não fosse Jhon Durán, que perdeu um caminhão de oportunidades – finalizou nove vezes –, a equipe do ídolo de 40 anos teria goleado.

E o segundo gol foi uma pintura. O atacante aproveitou sobra de bola na entrada da área e emendou um belo chute, em um dos gols mais bonitos da carreira.

O triunfo manteve o time comandado por Stefano Pioli em terceiro, na caça ao líder Al-Ittihad. São 57 pontos, oito a menos em relação aos Tigres, com sete rodadas para o fim do campeonato. Entre os dois, está o Al-Hilal de Jorge Jesus, com 58.

O cara da partida, Cristiano Ronaldo isolou-se ainda mais na artilharia do Campeonato Saudita, agora com 23 gols, quatro a mais do que Abderrazak Hamdallah (Al-Shabab). Além disso, o craque português chegou a 96 gols pelo Al-Nassr. Na carreira, são 933, e o milésimo está cada vez próximo. No fim, ele teve chance para fazer o hat-trick, mas foi solidário e tocou para Durán isolar.

