Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2022

O capitão tem um quadro de "indisposição gástrica", segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol

O técnico da Seleção Portuguesa, Fernando Santos, confirmou nesta quarta-feira (16), que o astro Cristiano Ronaldo não irá participar do amistoso de Portugal contra a Nigéria, nesta quinta-feira (17), em Lisboa. Este será o último jogo de preparação antes da viagem ao Qatar para a Copa do Mundo FIFA.

Cristiano Ronaldo foi à Cidade do Futebol, em Oeiras, mas não participou do treino de sua seleção. O capitão tem um quadro de “indisposição gástrica”, segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, e não irá a campo.

A seleção portuguesa vai desembarcar em Doha na próxima sexta-feira (18). Portugal está no Grupo H da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, ao lado de Uruguai, Coreia do Sul e Gana. A estreia será no dia 24 de novembro, contra o país africano.

