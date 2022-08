Futebol Cristiano Ronaldo leva “advertência condicional” por fúria contra jovem autista

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Atacante português já havia formalizado um pedido de desculpas ao garoto, seus familiares e aos torcedores do Everton logo depois da reação. Foto: Reprodução

Saiu barato para o português Cristiano Ronaldo o tapa que ocasionou a quebra do celular de jovem torcedor autista do Everton, de 14 anos, após uma derrota do Manchester United na temporada passada do Campeonato Inglês. O atacante levou apenas uma “advertência condicional” da polícia britânica pelo ocorrido.

“Podemos confirmar que um homem de 37 anos apareceu e foi entrevistado sob advertência em relação a uma suposta agressão criminosa e danos”, disse a polícia de Merseyside em comunicado, nesta quarta-feira.

“As acusações se referem a um incidente após a partida de futebol entre Everton e Manchester United em Goodison Park no sábado, 9 de abril. O assunto foi resolvido com um aviso condicional. O assunto agora está encerrado”, acrescentou o documento.

Pedido de desculpas

Cristiano Ronaldo havia formalizado um pedido de desculpas ao garoto, seus familiares e aos torcedores do Everton logo depois daquela reação de cabeça quente com o revés de 1 a 0. Ainda convidou a vítima a acompanhar um jogo do Manchester United em Old Trafford.

Mesmo com o arrependimento, muitas pessoas cobravam uma punição exemplar ao jogador. A polícia britânica, no entanto, preferiu punir o português apenas com um alerta e a obrigação de assumir o erro. A punição é um tipo de alerta que a polícia costuma usar contra pessoas sem antecedentes por crimes menores e uma cobrança de “retratação”.

O jogador já havia reparado o erro com pedido aberto de desculpas e por ter dado outro celular novo para o jovem.

