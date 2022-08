Rio Grande do Sul Banrisul propõe programa de demissão voluntária que pode envolver até 824 empregados

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Aposentados pelo INSS ou aqueles que estejam aptos para se aposentar nessa modalidade terão preferência. Foto: Reprodução Aposentados pelo INSS ou aqueles que estejam aptos para se aposentar nessa modalidade terão preferência. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Banrisul encaminhou um plano de desligamento voluntário (PDV) para análise dos sindicatos, em meio às tratativas relacionadas à data-base dos bancários. Se aprovado, serão 824 empregados, com preferência aos aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou aqueles que estejam aptos para se aposentar nessa modalidade.

Caso seja firmado um acordo entre o banco e as entidades que representam os trabalhadores, o Banrisul afirma que adotará as medidas necessárias para a implementação do PDV e que informará o mercado sobre novos fatos relevantes sobre o tema.

Lucro

Na semana passada, o banco gaúcho informou seus resultados. O Banrisul registrou lucro líquido de R$ 227,8 milhões no segundo trimestre de 2022, aumento de 38,8% em relação ao trimestre anterior. “O resultado reflete, especialmente, o crescimento da carteira de crédito, o aumento das receitas de prestação de serviço e de tarifas bancárias, além de um menor volume de tributos sobre o lucro”, informou a instituição bancária. A rentabilidade anualizada atingiu 10,1% sobre o patrimônio líquido médio no segundo trimestre de 2022.

O banco alcançou, no primeiro semestre de 2022, carteira de crédito no valor de R$ 44,6 bilhões, que representa ampliação de R$ 8 bilhões, equivalente a 21,7% na comparação com junho de 2021. “O desempenho é em decorrência, principalmente, pelo crédito consignado para pessoa física, linhas de capital de giro para empresas, comércio exterior, agronegócio e imobiliário”, informou o Banrisul.

O crédito comercial pessoa física atingiu R$ 24,7 bilhões em junho de 2022, aumento de 12,9% nos últimos 12 meses. “A evolução foi influenciada, especialmente, pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 19,7 bilhões em junho de 2022.”

As operações de crédito comercial pessoa jurídica, em junho de 2022, apresentaram crescimento de 26,9% em comparação com junho de 2021, atingindo saldo de R$ 7,9 bilhões. “O resultado reflete, especialmente, o aumento das linhas de capital de giro, com destaque para o incremento nas linhas em Fundo Garantidor para Investimento – FGI”, disse o comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul