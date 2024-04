Futebol Cristiano Ronaldo marca três vezes em goleada do Al-Nassr no Campeonato Saudita

Por Redação O Sul | 30 de março de 2024

Craque português segue brilhando no Campeonato Saudita e é grande nome da vitória do vice-líder da competição. (Foto: Reprodução)

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo parece envelhecer como vinho. O craque português marcou mais um hat-trick na carreira. Os dois primeiros gols aconteceram em um intervalo de apenas três minutos na goleada de 5 a 1 do Al-Nassr sobre o Al-Tai.

Com sua sede insaciável pelos recordes no futebol, Cristiano foi o grande nome da vitória do Al-Nassr. O primeiro gol do camisa 7 saiu aos 18 do segundo tempo. Sadio Mané cruzou da direita para Ronaldo, que bateu de primeira com o pé direito dentro da grande área para marcar.

Três minutos depois, Cristiano aproveitou rebote de uma bola que tocou na trave e bateu, novamente de primeira e com a perna direita, para marcar seu segundo na partida.

Para fechar com chave de ouro, Cristiano anotou o terceiro e contabilizou o 62º hat-trick na sua carreira. O português recebeu cruzamento da direita e subiu mais alto que a defesa adversária para marcar com estilo. Agora, Cristiano tem 39 gols em 40 jogos por sua equipe na temporada 2023/24.

Com a vitória, o Al-Nassr chegou aos 59 pontos no Campeonato Saudita. A equipe é a vice-líder da competição, atrás apenas do Al-Hilal, que tem 71 pontos e bastante tranquilidade na disputa pelo título nacional.

