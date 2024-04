Futebol Vini Júnior se manifesta sobre episódios mais recentes de racismo: “Três casos desprezíveis”

Por Redação O Sul | 30 de março de 2024

Jogador do Real Madrid se posicionou no Twitter acerca das ofensas proferidas em diferentes jogos na Espanha. (Foto: Divulgação)

Uma cena triste, porém, repetida aconteceu três vezes nesse sábado (30) na Espanha. O futebol foi palco para casos de racismo na La Liga e, novamente, Vinícius Júnior se posicionou sobre os episódios lamentáveis no país. Por meio do X (antigo Twitter) e em espanhol o jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira lamentou os eventos.

“Neste fim de semana nem vou jogar. Mas tivemos três casos desprezíveis de racismo só neste sábado em Espanha. Todo o meu apoio ao Acuña e ao técnico Quique Flores, do Sevilla. Para Sarr e @RMajadahonda que sua bravura inspire outros. Os racistas devem ser expostos e os jogos não podem continuar com eles nas arquibancadas. Só teremos vitória quando os racistas saírem dos estádios direto para a cadeia, lugar que merecem”, escreveu o brasileiro.

Vini Jr. se refere a três casos que aconteceram nesse sábado no futebol espanhol.

O primeiro alvo o alvo foi o argentino Marcos Acuña, do Sevilla, que foi chamado de “macaco” por um grupo de torcedores do Getafe. Assim que percebeu, o jogador alertou o árbitro Javier Iglesias Villanueva e um dos assistentes, que imediatamente acionaram o protocolo para casos dessa natureza.

O jogo foi paralisado aos 23 minutos do segundo tempo e o sistema de som do estádio alertou os fãs contra a atitude. O técnico do Sevilla Quique Flores também foi alvo dos insultos.

Posteriormente, na terceira divisão do campeonato espanhol, durante o duelo entre El Sestao River e Rayo Majadahonda, o goleiro Sarr, do Rayo Majadahonda, sofreu insultos racistas de uma parte da torcida do time da casa, e partiu para o confronto com esses torcedores.

Na publicação de repúdio, Vini dá apoio aos jogadores e ao treinador que sofreram os insultos de cunho racista e reforça que o racismo deveria ser considerado crime na Espanha.

O atacante da Seleção não jogará neste domingo (31) pelo Real Madrid contra o Athletic Bilbao, às 16h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol, por estar suspenso.

