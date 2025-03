Esporte Cristiano Ronaldo não viaja com o Al Nassr ao Irã, para evitar punição de 99 chibatadas; entenda o caso

Por Redação O Sul | 2 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Craque português deu um beijo na testa de uma artista plástica. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante português Cristiano Ronaldo está fora do jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (3), contra o Esteghlal. Seu time, o Al Nassr (da Arábia Saudita), viajou sem ele para o Irã, a fim de evitar problemas: o veterano craque poderia enfrentar uma punição de até 99 chibatadas, por adultério, em um caso que remonta a 2023.

De acordo com informações do jornal espanhol “Marca”, em setembro daquele ano o atleta lusitano foi gravado dando um abraço e um beijo na testa de Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista plástica que sofre de deficiência e utiliza os pincéis com os pés.

O encontro se deu em um hotel capital Teerã, onde o Al-Nassr estava hospedado para enfrentar o Persépolis. Fatemeh, hoje com 34 anos e quase 16 mil seguidores nas redes sociais, tem 85% de seu corpo paralisado em decorrência de complicações no parto. Ela deu a ele uma tela com retrato pintado do português, que agradeceu, de forma rápida, com o gesto de carinho.

Nos vídeos que circulam desde a época na internet, percebe-se na atitude do atleta uma gentileza geralmente comum no Ocidente. Mas no mundo islâmico a cultura é outra e o fato é que a “gafe” causou alvoroço no Irã e em outros países. Motivo: a lei da república dos aiatolás – uma das nações mais rígidas na aplicação dos preceitos muçulmanos – considera esse tipo de gesto como adultério, já que o beijo não foi dado pelo cônjuge da mulher.

O Al-Nassr chegou a enviar uma carta solicitando que o duelo fosse realizado em campo neutro, mas a proposta não foi aceita pelo Esteghlal. Por esse motivo, a direção do clube onde Cristiano atua decidiu que ele não seria incluído na lista para a duelo, por precaução. Os relacionados pelo técnico italiano Stefano Pioli foram divulgados nesse domingo (2).

Aos 40 anos (completados no dia 5 de fevereiro), Cristiano Ronaldo vive ótima fase com a camisa do clube saudita. Ele é o artilheiro do campeonato árabe, tendo balançado as redes 17 vezes, e continua firme em seu propósito de alcançar a marca de mil gols na carreira. Em média, ele tem estufado a rede adversária 0,92 vez por partida: caso mantenha o ritmo atual, poderá realizar o feito no ano que vem. (com informações de O Globo e Estadão)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cristiano-ronaldo-nao-viaja-com-o-al-nassr-ao-ira-para-evitar-punicao-de-99-chibatadas-entenda-o-caso/

Cristiano Ronaldo não viaja com o Al Nassr ao Irã, para evitar punição de 99 chibatadas; entenda o caso

2025-03-02