Esporte Cristiano Ronaldo, que teria ameaçado deixar a Copa, exalta Portugal: “Um grupo demasiado unido”

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Foto: Reprodução/Instagram CR7 Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. (Foto: Reprodução/Instagram CR7) Foto: Reprodução/Instagram CR7

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cristiano Ronaldo, que está envolvido em mais uma polêmica na carreira e, segundo jornal português teria ameaçado deixar a Copa do Mundo do Catar, fez uma postagem nas redes sociais para demonstrar seu comprometimento com o grupo e rechaçar qualquer especulação sobre racha na seleção ou saída da competição.

“Um grupo bastante unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação bastante corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipe no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal”, disse Cristiano Ronaldo em postagem nas redes sociais.

O jornal Record, de Portugal, publicou em sua edição desta quinta-feira que ele teve uma grande discussão com o técnico Fernando Santos ao saber que seria reserva diante da Suíça. Segundo o veículo, o atacante chegou a ameaçar deixar a seleção na Copa do Mundo. No entanto, a federação portuguesa divulgou um comunicado negando a notícia e o post de Cristiano veio após o boato, diminuindo os rumores.

Cristiano Ronaldo, que não treinou com os reservas no dia seguinte ao triunfo sobre os suíços, deverá ser novamente suplente no duelo contra Marrocos, neste sábado (10), pelas quartas de final da Copa do Mundo, às 12h, no estádio Al-Thumama.

Irmã

A escalação de Cristiano Ronaldo como reserva da seleção portuguesa na goleada por 6 a 1 de Portugal sobre a Suíça incomodou a família do craque. É o que deixou claro Kátia Aveiro, uma das irmãs do astro luso, que costuma fazer postagens defendendo CR7 e rebatendo seus críticos. No dia seguinte às oitavas de final da Copa do Mundo, ela postou um texto desabafando e chegando a pedir que o jogador deixe a seleção e volte para casa.

“Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais para lá. A gente já sofreu que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo”, escreveu Kátia Aveiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte