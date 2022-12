Porto Alegre Porto Alegre recebe prêmio nacional com programa Um Dia de Agente da EPTC

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

O terceiro lugar no Prêmio Senatran 2022 foi anunciado nesta quinta-feira em cerimônia realizada em Brasília Foto: Ricardo Botelho/MInfra O terceiro lugar no Prêmio Senatran 2022 foi anunciado nesta quinta-feira em cerimônia realizada em Brasília. (Foto: Ricardo Botelho/MInfra) Foto: Ricardo Botelho/MInfra

A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), recebeu nesta quinta-feira (8) em cerimônia realizada em Brasília, o terceiro lugar do Prêmio Senatran 2022. O secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior, destacou a importância do prêmio e da educação para tornar o trânsito um ambiente mais seguro.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento ao trabalho que as nossas equipes realizam. O programa Um Dia de Agente da EPTC faz parte de um pilar importante do trabalho da mobilidade humana, que é a educação para o trânsito”, complementa Adão. O prêmio foi recebido pelo diretor-presidente da EPTC, Paulo Ramires, com o coordenador da Educação para Mobilidade da EPTC, Diego Marques.

“Esse programa educa pela empatia e aproxima a sociedade com todo o trabalho que a EPTC entrega para a cidade de Porto Alegre. É o reconhecimento do trabalho de toda nossa equipe”, acrescentou Ramires.

Transparência

Criado em 2017, através do programa permanente de educação para o trânsito, o programa Um Dia de Agente da EPTC tem o objetivo de dar transparência e aproximar a população do trabalho realizado pelo órgão gestor do trânsito e da mobilidade urbana em Porto Alegre. Mais de 340 pessoas já participaram da experiência, entre a população em geral, líderes comunitários, políticos, jornalistas, técnicos em mobilidade, artistas e condutores de diversos modais.

A experiência consiste em conhecer os diversos setores da EPTC e acompanhar a rotina de um agente de trânsito. Entre as atividades estão a fiscalização, o gerenciamento e controle da mobilidade, além de visita ao setor de sinalização viária, entre outras. Para participar, acesse www.eadeptc.com.br.

O prêmio

A 18ª edição do prêmio da Secretaria Nacional de Trânsito faz parte das ações do Ministério da infraestrutura e da Senatran para contribuir com a Nova Década Mundial de Ações para Segurança no Trânsito e com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O objetivo é diminuir os números alarmantes de pessoas que perdem a vida em acidentes.

