Esporte Cristiano Ronaldo, Roger Federer e mais: lendas do esporte se despedem de Rafael Nadal após aposentadoria

Por Redação O Sul | 10 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Aposentadoria surpreendeu a todos e comoveu as lendas do esporte. Foto: Reprodução Aposentadoria surpreendeu a todos e comoveu as lendas do esporte. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A aposentadoria de Rafael Nadal, anunciada na manhã dessa quinta-feira (10), surpreendeu a todos e comoveu as lendas do esporte. O tenista suíço Roger Federer e os jogadores de futebol Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Marcelo, do Fluminense, comentaram na publicação do espanhol de 38 anos e exaltaram sua carreira vitoriosa.

“Rafa, que carreira incrível você teve! Sua dedicação, paixão e talento incrível inspirou milhões em todo o mundo. Foi uma honra testemunhar sua trajetória e poder chamar de amigo. Parabéns por uma carreira incrível! Aproveite sua aposentadoria!”, escreveu Cristiano Ronaldo.

“Que carreira, Rafa! Sempre esperei que este dia nunca chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todas as suas incríveis conquistas no jogo que amamos. Foi uma honra absoluta!”, escreveu Roger Federer.

“Obrigado por tanto!!! Você é um exemplo de talento e superação. Foi uma honra ver você brilhar e inspirar muitas pessoas!!! Parabéns pela sua carreira gigante”, disse Marcelo, lateral do Fluminense.

Outros nomes do esporte como os jogadores de futebol Aymeric Laporte e Juan Cuadrado e o tenista norueguês Casper Ruud também se despediram de Rafael Nadal nos comentários de sua postagem nas redes sociais.

Nadal é um dos maiores tenistas da história, conhecido especialmente por sua habilidade no saibro. Ele nasceu em 1986, em Manacor, na Espanha, e iniciou sua carreira profissional em 2001. Conquistou seu primeiro título de Grand Slam no Roland Garros em 2005, com apenas 19 anos.

Desde então, venceu o torneio 14 vezes. Além disso, Nadal soma 22 títulos de Grand Slam, incluindo vitórias no Australian Open, Wimbledon e US Open, o que o coloca com o maior número de conquistas nessas competições.

Nadal também ficou conhecido por sua rivalidade com Roger Federer e Novak Djokovic, o que marcou uma das eras mais competitivas do tênis. Ao longo de sua carreira, acumulou mais de 90 títulos da ATP e duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, sendo uma em simples, conquistada em 2008, em Pequim, e outra em duplas, em 2016, na edição no Rio de Janeiro.

O espanhol liderou o ranking da ATP pela primeira vez em 2008. Ao todo, foram 209 semanas como número 1 do mundo. Ele terminou uma temporada no topo do ranking cinco vezes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/cristiano-ronaldo-roger-federer-e-mais-lendas-do-esporte-se-despedem-de-rafael-nadal-apos-aposentadoria/

Cristiano Ronaldo, Roger Federer e mais: lendas do esporte se despedem de Rafael Nadal após aposentadoria

2024-10-10