Rio Grande do Sul Cristo Protetor de Encantado registra recorde de visitação

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

A maior estátua cristã do mundo, com 37,5 metros de altura (sem contabilizar o pedestal), recebeu cerca de 3 mil pessoas em um único dia Foto: Vanessa Goldoni/Divulgação

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, registrou recorde de visitação no dia 30 de abril. Segundo a Associação Amigos de Cristo, na ocasião a maior estátua cristã do mundo, com 37,5 metros de altura (sem contabilizar o pedestal), recebeu cerca de 3 mil pessoas.

O motivo da grande movimentação de visitantes e turistas foi resultado do tempo bom na região e da segunda missa celebrada pelo padre Alberto Tremea aos pés do Cristo Protetor.

As missas fazem parte de uma novena que iniciou em março e se estenderá até novembro, quando será o inaugurado o Complexo do Cristo Protetor.

As próximas celebrações religiosas ocorrerão em 28 de maio, 25 de junho, 30 de julho, 27 de agosto, 24 de setembro, 29 de outubro e 26 de novembro.

2023-05-05