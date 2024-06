Geral Crítica de Lula a quem pensa que a “universidade foi feita para ricos” é tirada de contexto

14 de junho de 2024

O discurso completo do presidente foi cortado. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Pessoas estão compartilhando nas redes sociais um vídeo em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que “Universidade foi feita para rico, não para pobre”. Segundo a plataforma Estadão Verifica, sistema de checagem de informações do jornal O Estado de S. Paulo, o conteúdo da publicação pode ser considerada enganoso por ter sido tirado de contexto. O discurso completo do presidente foi cortado. O petista estava criticando a elite política brasileira que, para ele, pensa dessa forma. A fala completa está transcrita no site do Palácio do Planalto, além de ter sido gravada ao vivo por veículos de imprensa.

O conteúdo verificado aqui recorta discurso do presidente do dia 10 de junho de 2024. A ocasião era a reunião com reitores das universidades e institutos federais, em meio à greve de universidades federais.

Consultando a transcrição completa no site do Planalto, é possível constatar que o vídeo nas redes sociais recortou trechos da fala de Lula para parecer que ele acredita que “universidade foi feita para rico, não para pobre”. Na verdade, o presidente estava criticando a elite política que, para ele, pensa dessa forma. Confira abaixo o trecho sem recortes:

“E vocês têm que ajudar o governo, porquê? Porque nesse país, a elite política nunca teve preocupação com a educação do povo, porque os filhos deles foram estudar no exterior. Esse negócio de aparecer governo preocupado em colocar indígenas na universidade, colocar quilombola na universidade, esse negócio de colocar gente da escola pública na universidade, isso não é normal. O normal é que universidade foi feita para rico, universidade foi feita para rico, não para pobre. E quando a gente faz uma inversão, de que universidade não é para rico nem para pobre, universidade é para quem quer estudar e consegue, dentro da regra do jogo, competir, é para todo mundo”.

O contexto da fala do presidente também pode ser conferido na cobertura da imprensa. O pronunciamento completo foi gravado pelo portal Poder360, por exemplo, e está disponível no YouTube.

Para encontrar falas específicas, basta ativar as legendas e clicar em “Mostrar transcrição”. Esse botão costuma aparecer no final da descrição do vídeo, depois de clicar em “Mostrar mais” ou “…mais”. Em seguida, use a função de busca Ctrl+F no teclado, para encontrar falas específicas. No exemplo da imagem, o termo pesquisado foi “elites políticas”. Veja como ele aparece destacado em laranja na Transcrição.

A alegação verificada aqui também foi desmentida por Aos Fatos e Reuters.

– Como lidar com postagens desse tipo: São muito comuns os conteúdos desinformativos que editam um vídeo para descontextualizar falas de políticos. Alguns exemplos de checagens do tipo publicadas pelo Estadão Verifica são: Fala de Lula sobre educação para pobres e negros é retirada de contexto; Crítica de Lula sobre políticos que ‘usam pobres como papel higiênico’ circula sem contexto e Trecho de entrevista de Lula é tirado de contexto para sugerir desprezo aos mais pobres. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

