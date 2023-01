Porto Alegre Cronograma do ano letivo de Porto Alegre é divulgado

5 de janeiro de 2023

Na Educação Infantil, as aulas iniciam-se no dia 8 de fevereiro

A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre divulgou o cronograma do início do ano letivo nas escolas públicas municipais para 2023. O retorno das atividades ocorrerá em datas distintas para alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. No total, cerca de 80 mil estudantes estão matriculados nas 98 instituições de ensino próprias e em 217 escolas conveniadas.

Na Educação Infantil, as aulas iniciam-se no dia 8 de fevereiro. Nesta etapa da educação básica, as escolas atendem crianças com até 5 anos e 11 meses de idade, totalizando ao menos 30 mil alunos. Já no Ensino Fundamental os alunos retornam aos estudos no dia 22 de fevereiro. Esta etapa da formação compreende estudantes do 1° ano ao 9° ano.

O recesso escolar do primeiro semestre está marcado para ocorrer entre os dias 24 a 28 de julho. O encerramento do ano letivo ocorre no dia 22 de dezembro.

Atividades de qualificação

Todos os profissionais de educação da rede municipal participarão de eventos de formação e qualificação no período que antecede o início do ano letivo. A Jornada Pedagógica da Educação Infantil ocorre no dia 1° de fevereiro. Para os profissionais que atuam no Ensino Fundamental, o evento ocorre no dia 14 de fevereiro.

Vagas

Todas as informações sobre vagas para estudantes do Ensino Infantil podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação, na rua dos Andradas, 680 – Centro Histórico ou pelo telefone de atendimento da Gestão de Vagas 3289-1988 ou 3289-1803.

O atendimento sobre matrículas do Ensino Fundamental é feito pela Secretaria Estadual de Educação presencialmente, no 2º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari ou pelos telefones 3288-4895, 3288-4894 ou 3288-4892.

