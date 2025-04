Brasil Cruz da primeira missa celebrada no Brasil chega ao País para peregrinação

A primeira missa no Brasil aconteceu em 26 de abril de 1500, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia.

Em comemoração aos 525 anos da primeira missa celebrada em solo brasileiro e durante a Semana Santa, a cruz usada na data vai peregrinar, entre os dias 15 e 26 de abril, por 13 municípios nos Estados da Bahia, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

O item histórico saiu do Tesouro-Museu da Sé de Braga, em Portugal, onde fica preservado. No caminho, passou por diversas cidades portuguesas, entre elas Lisboa, Fátima e Cascais. As primeiras celebrações no Brasil serão nesta terça-feira (15), na capital paulista.

A primeira missa em solo brasileiro aconteceu em 26 de abril de 1500, na praia da Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália, na Bahia, na região hoje chamada de Costa do Descobrimento — zona turística localizada no sul do Estado que vai da cidade de Belmonte até o distrito de Caraíva, em Porto Seguro.

Celebrada pelo frei Henrique de Coimbra poucos dias depois da chegada dos portugueses ao Brasil, a missa, que reuniu portugueses e povos originários, é lembrada como um primeiro ponto de encontro entre as culturas e as crenças distintas.

Em Portugal, a peregrinação neste último final de semana atraiu fieis brasileiros e portugueses. No sábado (12), a cruz foi exibida em Fátima, na Capelinha das Aparições e durante a procissão das velas. Já no Domingo de Ramos (início da Semana Santa para os cristãos), o objeto participou da benção dos ramos, na Igreja da Misericórdia, em Cascais, e seguiu para a procissão dos ramos.

No Brasil, o desembarque da cruz será em São Paulo. A primeira celebração em solo brasileiro será nesta terça-feira (15), com a Santa Missa, na Catedral da Sé, localizada na Praça da Sé, região central da cidade. Presidida pelo arcebispo metropolitano, Cardeal Odilo Scherer, a missa está prevista para acontecer às 12h.

Logo depois, às 13h, uma procissão com os Arautos do Evangelho sairá do local e seguirá para o Pateo do Collegio, no Centro Histórico (local reconhecido como o marco zero da cidade, onde foi fundada a primeira construção paulistana, um colégio de jesuítas).

Mais tarde, às 15h, será realizada uma cerimônia institucional na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em seguida, às 16h, um Ato Ecumênico acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A passagem da cruz pela capital paulista termina com uma visita ao Governo do Estado, no Palácio dos Bandeirantes, às 19h.

Toda a trajetória da cruz em solo brasileiro faz parte do evento “Brasil com Fé”, organizado pelo movimento homônimo e pelo santuário Cristo Redentor, da arquidiocese do Rio de Janeiro. Segundo as organizações, o item percorrerá estados e fronteiras com a ideia de promover o turismo religioso e cultural, além do diálogo sobre a identidade histórica nacional.

O item histórico deve passar pelo Rio de Janeiro nos dias 17, 19 e 20 de abril (Domingo de Páscoa). No dia 26, a data da primeira missa, seus 525 anos serão lembrados com a cruz histórica presente nas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália.

