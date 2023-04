Brasil Cruzeiro internacional faz parada de emergência em Fernando de Noronha para socorro de turista húngaro

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2023

Idoso de 88 anos foi transferido para Recife em um avião UTI. (Foto: Reprodução de TV)

O cruzeiro internacional MS Música, com bandeira do Panamá, fez uma parada de emergência em Fernando de Noronha, no último domingo (9), para socorrer um passageiro da Hungria, de 88 anos, com suspeita de infarto.

Uma operação especial foi montada para a remoção do turista, uma vez que a embarcação de grande porte não pode entrar no Porto de Santo Antônio.

O navio partiu no sábado (8) do Recife (PE), rumo a Tenerife, na Espanha. Quando o passageiro passou mal, foi necessária a parada na ilha.

A tripulação da embarcação transportou o homem até o Porto de Fernando de Noronha e o paciente foi levado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital São Lucas, que emitiu uma nota sobre o atendimento

“O paciente apresenta quadro suspeito de edema agudo de pulmão e infarto agudo do miocárdio. Estão sendo realizados exames de eletrocardiograma, Raio-x e enzimas cardíacas. No momento, encontra-se estável, com suporte de oxigênio para manter a saturação”, informou o hospital.

Transferência

O turista da Hungria que sofreu um infarto a bordo de um cruzeiro que seguia para a Espanha e foi socorrido em Fernando de Noronha, foi transferido para Recife no final da tarde dessa segunda-feira (10), num avião UTI.

O estado de saúde do paciente até a transferência para o continente era estável. O homem foi mantido com protocolo de medicação para infarto agudo e suporte de oxigênio.

Segundo informações divulgadas pelo portal de notícias g1, o acompanhante do idoso tentou contato com o seguro saúde do paciente, que não arcou com os custos da transferência aérea. A aeronave de salvamento foi custeada pelo governo do Estado. O turista foi encaminhado para o Hospital Procape, no Recife.

