Por Redação O Sul | 12 de Maio de 2020

Cuba começou os testes em massa para o novo coronavírus nesta semana mesmo com o número de infecções em queda no país, e com moradores do país enfrentando dificuldades para se deslocarem em busca de itens de primeira necessidade. Os novos casos caíram para menos de 20 por dia de um pico de cerca de 50 em abril.

